В Пензе за один день закрасили 47 пронаркотических надписей

12.12.2020 | 18:30

Пронаркотические надписи на стенах городских многоэтажек появляются вновь и вновь. Поэтому активисты, общественники, представители правоохранительные органов и администраций районов еженедельно вынуждены тоже становиться уличными художниками, но уже чтобы закрашивать плоды чьего-то противозаконного творчества.

«Мероприятия по закрашиванию нежелательной рекламы необходимы для того, чтобы люди не приобщались к наркотикам, не покупали и не сбывали их, а, наоборот, приобщались к здоровому образу жизни», - пояснил волонтер движения «Стоп-наркотик» Максим Евграшкин.

Рядом с добровольцами-художниками работают группы поддержки, состоящие из профессионалов - сотрудников полиции и специалистов по работе с молодежью. Они проводят профилактические беседы и раздают прохожим памятки.

«В листовках указаны контактные телефоны. Особенно стараемся привлечь родителей, чтобы они обращали внимание на времяпрепровождение своих детей в сети Интернет, смотрели, на каких сайтах те сидят», - рассказала специалист по работе с молодежью ММЦ Пензенской области Наталья Дьячкова.

За разговорами о здоровом образе жизни уничтожили 47 надписей, а всего за время проведения акции «Сурский край - без наркотиков» - более 300.

«Уважаемые жители Пензы и области! Если у вас есть информация, связанная с незаконным оборотом наркотиков, вы можете оставить ее по телефону горячей линии 59-10-10», - обратилась к населению заместитель начальника отдела УНК УМВД России по Пензенской области Ирина Осетрова.