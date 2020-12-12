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Общество

В Пензе за один день закрасили 47 пронаркотических надписей

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Пронаркотические надписи на стенах городских многоэтажек появляются вновь и вновь. Поэтому активисты, общественники, представители правоохранительные органов и администраций районов еженедельно вынуждены тоже становиться уличными художниками, но уже чтобы закрашивать плоды чьего-то противозаконного творчества.

«Мероприятия по закрашиванию нежелательной рекламы необходимы для того, чтобы люди не приобщались к наркотикам, не покупали и не сбывали их, а, наоборот, приобщались к здоровому образу жизни», - пояснил волонтер движения «Стоп-наркотик» Максим Евграшкин.

Рядом с добровольцами-художниками работают группы поддержки, состоящие из профессионалов - сотрудников полиции и специалистов по работе с молодежью. Они проводят профилактические беседы и раздают прохожим памятки.

«В листовках указаны контактные телефоны. Особенно стараемся привлечь родителей, чтобы они обращали внимание на времяпрепровождение своих детей в сети Интернет, смотрели, на каких сайтах те сидят», - рассказала специалист по работе с молодежью ММЦ Пензенской области Наталья Дьячкова.

За разговорами о здоровом образе жизни уничтожили 47 надписей, а всего за время проведения акции «Сурский край - без наркотиков» - более 300.

«Уважаемые жители Пензы и области! Если у вас есть информация, связанная с незаконным оборотом наркотиков, вы можете оставить ее по телефону горячей линии 59-10-10», - обратилась к населению заместитель начальника отдела УНК УМВД России по Пензенской области Ирина Осетрова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Молодцы) На светлом фоне чёрной краской нахреначили.

Гость||

ага нарики по этим телефонам находят дурь.

Гость||

А кто эти #пронаркотические# надписи делает?Кто они? Не уже ли в МВД их не знают?

Имя: Гость
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