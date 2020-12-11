В Пензенской области стали реже жениться и рожать

11.12.2020 | 10:18

В Пензенской области растет показатель естественной убыли населения. По данным Росстата, рождаемость снижается, а количество смертей увеличивается.

С января по октябрь 2020 года в регионе родилось 8 098 детей (на 684 меньше, чем за аналогичный период 2019-го). Умерло за это время 18 076 человек (в 2019-м - на 2 706 меньше).

Таким образом, естественная убыль населения составила 9 978 человек (в 2019-м - 6 588).

Кроме того, в регионе снизилось число браков и разводов. За 10 месяцев 2020 года свой союз зарегистрировали 5 259 пар (в 2019-м было на 939 больше), расторгли - 4 037 (было на 342 больше).

Число разводов на 1 000 браков в 2019 году составляло 707, в 2020-м выросло до 768.