Сетевое издание|18+|Пятница|11 дек 2020|10:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области стали реже жениться и рожать

Печать

В Пензенской области растет показатель естественной убыли населения. По данным Росстата, рождаемость снижается, а количество смертей увеличивается.

С января по октябрь 2020 года в регионе родилось 8 098 детей (на 684 меньше, чем за аналогичный период 2019-го). Умерло за это время 18 076 человек (в 2019-м - на 2 706 меньше).

Таким образом, естественная убыль населения составила 9 978 человек (в 2019-м - 6 588).

Кроме того, в регионе снизилось число браков и разводов. За 10 месяцев 2020 года свой союз зарегистрировали 5 259 пар (в 2019-м было на 939 больше), расторгли - 4 037 (было на 342 больше).

Число разводов на 1 000 браков в 2019 году составляло 707, в 2020-м выросло до 768.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Зато умирать стали чаще. Похоронная индустрия на подъеме, есть чем гордиться!

Гость||

Величие!! Другая цивилизация!!! Без раскачки

Гость||

Вон она реальная картина, а ведь кому то придется "разгребать", что творится

Гость||

Пусть еще соборчик забабахают.

Гость||

Это прорыв!

Гость||

выполняют просьбу чиновников, которые не просят рожать для государства

Гость||

Гость писал(a):

выполняют просьбу чиновников, которые не просят рожать для государства
Ну и лохи. Чиновники-то свое полюбас возьмут. А вам, глупомордому быдлу, кто пенсии зарабатывать будет? И вообще, в хозяйстве непродуктивных животных обычно под нож пускают.

Гость||

люди в неволе не размножаются...

Гость||

В ноябре, по хвалебной информации из сайта правительства, родилось 709 детей. Получается, что малышей появилось на свет ровно но 100 меньше, чем в среднем по 2019 году. Какой прорыв?

Гость||

Какой дурак будет жить в Пензе при такой власти и отношению к населению?

Гость||

Нового начальника ЗАГСа назначили, теперь всё наладится. Как с инфляцией))

Гость||

Крестный ход нужен...

Через Zoom...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте