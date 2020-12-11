В Пензе встретились ветераны боевых действий на Северном Кавказе

11.12.2020 | 19:44

У мемориала «Во славу русского оружия» собрались те, для кого Северный Кавказ - не красоты природы и чистый горный воздух, а боль и смерть. Солдаты вспоминали события 26-летней давности.

Прапорщик Вадим Горячев в составе пензенского ОМОНа оказался в Грозном в декабре 1994 года.

«Мы зашли, и ловушка захлопнулась - у нас начались обстрелы, первые раненые», - рассказал ветеран боевых действий.

Вадиму тогда оторвало руку, пуля остановилась возле сердца.

«Я тяжелый был. Грязь, снег, городские условия, а тактику боя в городе никто не знал. Стрельба со всех сторон, колонна на разворот, и вышли мы на край Грозного. А здесь меня волоком в уазик - в Толстой-Юрт, в полевой госпиталь», - добавил он.

По традиции ветераны боевых действий возложили цветы к подножию монумента, сделали общее фото и потолковали о своих прошлых ратных буднях, о которых, как говорят бойцы, вспоминать не хочется.