Сетевое издание|18+|Пятница|11 дек 2020|15:31
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Общество

Пензенцам посоветовали опускать красную икру в воду для проверки

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В региональном управлении Роспотребнадзора расссказали пензенцам, как правильно выбирать красную икру. Этот деликатес считается традиционным блюдом новогоднего стола, и важно уметь отличать подделку от оригинала.

Пензенцам посоветовали не покупать этот продукт с рук и в местах несанкционированной торговли. Нужно внимательно читать этикетку, на которой производитель укажет название рыбы, из которой извлекли икру, дату изготовления и фасовки.

На жестяной банке должна быть маркировка с числом, когда продукт сделали, слово «икра», номер завода-изготовителя и смены, индекс рыбной промышленности (Р). Надпись выбивают изнутри.

Покупателям рекомендовали присматриваться к крышке банки: ее вздутие недопустимо.

«Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213», - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Продукт должен полностью заполнять жестяную баночку. Если деликатес натуральный, то икринки будут мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, без пленок и трещинок.

Зачастую покупатели отмечают, что продукт истекает соком, а икринки сдувшиеся. Это означает, что икру размораживали.

У натуральных икринок имеется ядро, они лопаются при слабом нажатии, у искусственных таких свойств нет. Если остались сомнения в подлинности продукта, его можно положить в горячую воду: настоящий немного посветлеет и опустится на дно, фальсификат растворится, окрасив воду.

«Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара. При соблюдении этих условий можно гарантировать качество продукта. В открытой жестяной банке икру лучше не хранить, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость», - добавили в ведомстве.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

предпочитаю черную Caviar

Гость||

Весь город завален фальсификатом, а чинуши рассказывают как выбрать лучшую подделку из представленого. Вам за что платят, где проверки, конфискат?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213
от такой "икры" вреда больше

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Весь город завален фальсификатом, а чинуши рассказывают как выбрать лучшую подделку из представленого. Вам за что платят, где проверки, конфискат?

Гость||

Гость писал(a):

Весь город завален фальсификатом,
Почему фальсификатом? На баночках, на пакетиках ясно написано - икра искусственная. Из желатина.

Кстати я такую люблю больше всего, но только красную. Чёрная мелковата, жевать неудобно. А настоящую икру давно не ем,

вкус не приемлю.

Гость||

Гость писал(a):

А настоящую икру давно не ем,

вкус не приемлю.

Мне тоже икра не нравится. Серенький хлебушек за 23 р. макнёшь в маслице растительное..ммм вкуснятина.

Гость||

Гость писал(a):

Весь город завален фальсификатом, а чинуши рассказывают как выбрать лучшую подделку из представленого. Вам за что платят, где проверки, конфискат?
в магазинах продают шикарную икру . Стоит 1300 рублей 300 грамм. А вот что продают на рынке Депо за 300 рублей самой интересно. Утверждают что кета, но покупать такое страшно.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Весь город завален фальсификатом,
Почему фальсификатом? На баночках, на пакетиках ясно написано - икра искусственная. Из желатина.

Кстати я такую люблю больше всего, но только красную. Чёрная мелковата, жевать неудобно. А настоящую икру давно не ем,

вкус не приемлю.

да ну конечно.Они утверждают что настоящая за 300 рублей. Подходила и читала.

Гость||

Гость писал(a):

предпочитаю черную Caviar
Покупала недавно не понравилась. Раньше она масляная была вкусная, а сейчас фу.

Гость||

А к меня с детства от икры изжога

Гость||

Еще бы денег найти на эту икру.

Гость||

Гость писал(a):

Еще бы денег найти на эту икру.
Кабачковая норм

Имя: Гость
Комментарий:

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