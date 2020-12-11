Пензенцам посоветовали опускать красную икру в воду для проверки

11.12.2020 | 14:05

В региональном управлении Роспотребнадзора расссказали пензенцам, как правильно выбирать красную икру. Этот деликатес считается традиционным блюдом новогоднего стола, и важно уметь отличать подделку от оригинала.

Пензенцам посоветовали не покупать этот продукт с рук и в местах несанкционированной торговли. Нужно внимательно читать этикетку, на которой производитель укажет название рыбы, из которой извлекли икру, дату изготовления и фасовки.

На жестяной банке должна быть маркировка с числом, когда продукт сделали, слово «икра», номер завода-изготовителя и смены, индекс рыбной промышленности (Р). Надпись выбивают изнутри.

Покупателям рекомендовали присматриваться к крышке банки: ее вздутие недопустимо.

«Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213», - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Продукт должен полностью заполнять жестяную баночку. Если деликатес натуральный, то икринки будут мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, без пленок и трещинок.

Зачастую покупатели отмечают, что продукт истекает соком, а икринки сдувшиеся. Это означает, что икру размораживали.

У натуральных икринок имеется ядро, они лопаются при слабом нажатии, у искусственных таких свойств нет. Если остались сомнения в подлинности продукта, его можно положить в горячую воду: настоящий немного посветлеет и опустится на дно, фальсификат растворится, окрасив воду.

«Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара. При соблюдении этих условий можно гарантировать качество продукта. В открытой жестяной банке икру лучше не хранить, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость», - добавили в ведомстве.