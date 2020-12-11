«Молодой ленинец» разыграет ценный приз среди оформивших подписку

11.12.2020 | 18:38

Акция подписки на «Молодой ленинец» по льготной цене продлевается. До 20 декабря читатели могут на выгодных условиях оформить полугодовую доставку популярного еженедельника, коллектив которого освещает важные темы в жизни каждого человека.

«Эта газета - пожалуй, единственная в Пензе, которая информирует пенсионеров о всех изменениях, которые происходят в нашей жизни и в нашем законодательстве, и это нам, конечно, нравится», - отметила жительница Пензы Анна Чепарухина.

«А я люблю сканворды! Очень разнообразная газета, рекомендую. Я делаю зарядку, йогой занимаюсь, а еще зарядкой для ума благодаря «Молодому ленинцу», - добавила жительница Пензы Алла Шаламова.

Каждый может выбрать для себя удобный способ оформления подписки. Например, если читатель не выходит из дома, он может обратиться в отделение связи по месту жительства - к нему придут и помогут все сделать.

«Я всегда подписываюсь, потому что это выгодно», - объяснила пензячка.

«И я подписываюсь, потому что это гарантия, что газета всегда со мной будет», - подчеркнула горожанка.

«А в «Молодом ленинце» еще и призы отличные. Сейчас разыгрывается водонагреватель», - сообщила пенсионерка.

Участниками розыгрыша станут пензенцы, подписавшиеся на первое полугодие 2021-го и приславшие копию квитанции в редакцию «Молодого ленинца». В канун Нового года назовут имена победителей.