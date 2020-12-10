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Общество

В Пензе клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут выиграть ценные подарки

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В Пензе проходит акция «В Новый год – без долгов», по результатам которой клиенты компании «ЭнергосбыТ Плюс» могут получить ценные призы.

Условия хорошо известны горожанам: нужно не иметь задолженности по уплате за тепло и горячую воду или полностью погасить ее, оплатить ноябрьскую квитанцию и внести предоплату за декабрь. При этом должникам будут списаны пени, начисленные до 1 апреля 2020 года*.

Имена победителей будут названы в феврале.

По словам директора Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павла Овчарова, акция призвана поощрить добросовестных и ответственных потребителей, а также повысить платежную дисциплину населения.

Подробную информацию об участии в акции и ее условиях можно получить в отделе по обслуживанию клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: ул. Гагарина, 11а, и на сайте penza.esplus.ru.

* Не распространяется на задолженность, взыскиваемую в судебном порядке.

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