В Пензе клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут выиграть ценные подарки

В Пензе проходит акция «В Новый год – без долгов», по результатам которой клиенты компании «ЭнергосбыТ Плюс» могут получить ценные призы.
Условия хорошо известны горожанам: нужно не иметь задолженности по уплате за тепло и горячую воду или полностью погасить ее, оплатить ноябрьскую квитанцию и внести предоплату за декабрь. При этом должникам будут списаны пени, начисленные до 1 апреля 2020 года*.
Имена победителей будут названы в феврале.
По словам директора Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павла Овчарова, акция призвана поощрить добросовестных и ответственных потребителей, а также повысить платежную дисциплину населения.
Подробную информацию об участии в акции и ее условиях можно получить в отделе по обслуживанию клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: ул. Гагарина, 11а, и на сайте penza.esplus.ru.
* Не распространяется на задолженность, взыскиваемую в судебном порядке.
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