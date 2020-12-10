Скрипучее массажное кресло обошлось продавцу в сотни тысяч рублей

10.12.2020 | 10:00

Житель Пензы через суд добился возврата денег и выплаты солидной неустойки за некачественный товар.

В марте этого года пензенец за 840 000 рублей купил массажное кресло. Однако радости приобретение не принесло: в первые же дни панель быстрого доступа на левом подлокотнике начала скрипеть.

Мужчина направил устную заявку на проведение сервисного осмотра товара. Выяснилось, что это заводской дефект и нужно менять подлокотник.

В июне покупатель подал заявление о возврате денег в связи с тем, что за два месяца ремонт так и не проведен. Продавец в течение 10 дней деньги не вернул, и пензенец обратился в суд с просьбой взыскать с ответчика деньги за кресло, неустойку за просрочку исполнения требований истца, компенсацию морального вреда и штраф.

Представитель компании-продавца не отрицал производственного дефекта в товаре, но с требованиями покупателя не согласился, посчитав, что он злоупотребляет правами потребителя. Однако суд встал на сторону истца и вынес решение о взыскании с ответчика стоимости кресла - 840 000 руб., а также неустойки (50 000), компенсации морального вреда (2 000) и штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя (446 000 руб.).

Обе стороны остались недовольны решением и подали апелляционные жалобы. Суд апелляционной инстанции пересмотрел решение и увеличил сумму неустойки до 150 000 рублей.

«Решение вступило в законную силу 8 декабря 2020 года», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.