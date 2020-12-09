Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем Героев Отечества

09.12.2020 | 09:14

В среду, 9 декабря, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем Героев Отечества.

«Сегодня мы чествуем Героев Российского государства - людей, которые своими ратными и трудовыми подвигами защищали Родину и внесли вклад в ее развитие. Среди этих славных людей немало и наших земляков. Более двухсот уроженцев Пензенской земли были удостоены звания Героя Советского Союза, двое - маршал Николай Крылов и генерал-лейтенант Василий Глазунов - стали дважды Героями Советского Союза, 138 получили звание «Герой Социалистического Труда», 49 - кавалеры ордена Славы III степени и более десяти - Герои России. Золотыми буквами их имена вписаны в летопись страны. Честь им и слава», - отметил Владимир Мутовкин.

Он напомнил, что на полях сражений Великой Отечественной войны и в горячих точках при урегулировании локальных конфликтов пензенцы проявляли героизм, мужество, верность присяге и любовь к Родине, прославив тем самым Сурский край.

«Наш долг - воспитать подрастающее поколение на ярких примерах этих славных людей», - подчеркнул глава города.

Он пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и успехов во всех делах на благо укрепления могущества родной страны.