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Общество

В Пензе простились с ветераном Владимиром Керханаджевым

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Пензенская область попрощалась с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Керханаджевым. Ушел человек-легенда, почетный гражданин Пензы.

«Душевный, отзывчивый, к нему шли все, у него кабинет был постоянно заполнен посетителями. Он трепетно относился к ветеранам, особенно к ветеранам Великой Отечественной войны. Светлая ему память», - рассказал председатель пензенского городского совета ветеранов Вячеслав Анпилогов.

«Всю свою жизнь, в том числе и в нашей школе, он делал все возможное, чтобы воспитать таких людей, какие были в 1941-1945-м. Я надеюсь, что он заложил искорки в души наших ребят», - отметил директор кадетской школы № 70 по делам ГОЧС г. Пензы Евгений Выборнов.

Проводить в последний путь полковника в отставке пришли представители власти, учителя, соратники Владимира Михайловича по общественным ветеранским организациям. Гражданская панихида сопровождалась военными почестями, выставили караул. На красном бархате подушечек для наград - ордена и медали.

«С уходом из жизни Владимира Михайловича понимаешь, что уходит целая эпоха участников войны, которые своей жизнью защитили честь и независимость нашей Родины, после Великой Отечественной войны восстанавливали народное хозяйство, работали на разных должностях, строили предприятия, развивали совхозы, колхозы и, самое главное, отдавали свое сердце и здоровье народу», - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Владимир Михайлович, сегодня мы прощаемся с вами. Я хочу выразить глубочайшие соболезнования родственникам, всем, кто собрался в этом зале. Я хочу заверить вас, что ваше гордое «Честь имею!» навсегда останется в наших сердцах», - произнес глава города Пензы Владимир Мутовкин.

В последний путь Владимира Керханаджева проводили под звуки военного оркестра. Под залпы орудий на Аллее Славы Новозападного кладбища он ушел в «бессмертный полк».

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Гость||

Зачто такое кто не воевал?

Гость||

А добрые слова где?

Имя: Гость
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