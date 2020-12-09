В Неверкинском районе наказали владельца псов, убивших двух косуль

09.12.2020 | 09:59

В Неверкинском районе перед судом предстал житель Пензенской области, чьи охотничьи собаки загрызли двух косуль.

Инцидент произошел в середине марта 2019 года. Мужчина вместе с питомцами ходил по лесу, однако в какой-то момент не доглядел за псами, и они убежали. Собаки направились в частное охотничье угодье «Двориковское» и там напали на двух парнокопытных.

Причиненный ущерб оценили в 80 000 рублей. Областной минлесхоз подал иск в суд, требуя взыскать с мужчины эту сумму.

«Владелец собак несет ответственность за своих питомцев. И в соответствии со статьей 1 064 Гражданского кодекса РФ и статьей 58 Федерального закона «О животном мире» он должен возместить ущерб, нанесенный псами», - пояснили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Иск полностью удовлетворили. Теперь хозяину псов предстоит выплатить крупную сумму.

Пока решение суда в силу не вступило.