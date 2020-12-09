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Общество

В Неверкинском районе наказали владельца псов, убивших двух косуль

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В Неверкинском районе перед судом предстал житель Пензенской области, чьи охотничьи собаки загрызли двух косуль.

Инцидент произошел в середине марта 2019 года. Мужчина вместе с питомцами ходил по лесу, однако в какой-то момент не доглядел за псами, и они убежали. Собаки направились в частное охотничье угодье «Двориковское» и там напали на двух парнокопытных.

Причиненный ущерб оценили в 80 000 рублей. Областной минлесхоз подал иск в суд, требуя взыскать с мужчины эту сумму.

«Владелец собак несет ответственность за своих питомцев. И в соответствии со статьей 1 064 Гражданского кодекса РФ и статьей 58 Федерального закона «О животном мире» он должен возместить ущерб, нанесенный псами», - пояснили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Иск полностью удовлетворили. Теперь хозяину псов предстоит выплатить крупную сумму.

Пока решение суда в силу не вступило.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Вот за бродячих псов так нужно наказывать Жилкомхоз.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мужчина вместе с питомцами ходил по лесу
Из дому его чтоли выгнали... Достал наверное, домашних

Гость||

Вот так живёш вроде в своем домохозяйстве, проходят годы, и вот однады тебе говорят: " иди в лес погуляй, и собак своих забери"

Гость||

Вот так в лес пойдешь погулять, и с чьими то псами, не дай бог встретишься. Он их погулять видите ли отпустил. Косуль жалко конечно, а могли бы и лыжника загрызть.

Гость||

Гость писал(a):

Из дому его чтоли выгнали..
какой глупый коммент

Гость||

А потом и стакан воды не захочеш

Имя: Гость
Комментарий:

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