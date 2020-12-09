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Общество

Стали известны сроки перечисления пособий семьям с детьми

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По состоянию на вторник, 8 декабря, в Пензенской области на банковские счета семей с детьми зачислено несколько видов пособий.

Это единовременные выплаты - при рождении ребенка и пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежегодная - на ребенка в возрасте до 6 лет; ежемесячные - по уходу за ребенком (неработающим родителям); на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста трех лет (для вновь обратившихся жителей Неверкинского района зачисление пройдет до конца текущей недели).

Кроме того, жителям Пензы перечислена ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 6 лет до окончания обучения в образовательном учреждении. Жители остальных муниципальных образований получат ее до 25 декабря.

До 12 декабря будут переведены ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и пособие на третьего и последующих детей до достижения 3 лет.

До 18 декабря состоится перечисление следующих видов пособий:

- единовременного при рождении, усыновлении (удочерении) одновременно двух и более детей;

- ежемесячного (малообеспеченным семьям);

- ежемесячных на обеспечение питанием беременных женщин и кормящих матерей, а также на обеспечение питанием детей в возрасте до 3 лет;

- пособия при усыновлении (удочерении) ребенка в возрасте 7 лет и старше или ребенка-инвалида, оставшегося без попечения родителей;

- ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения.

«На вопросы о мерах социальной поддержки готовы ответить специалисты социальной справочной службы. Телефон горячей линии 8-800-201-60-86 работает ежедневно с 9:00 до 21:00», - напомнили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Пособий не дождешься. Пока справки собираешь никакие пособия не нужны станут.

Гость||

Ребенок поступил в колледж и все, фигинам, а не пособие! И справку не получишь - не принимают посетителей. А записаться на приём в собес по телефону не реально, не берут трубку.

Имя: Гость
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