Названы цены на праздничные деревья в Пензе

09.12.2020 | 19:55

Раньше положенного срока в Пензе начали открываться елочные базары. Изначально предполагалось, что пункты продажи заработают с 12 декабря. Однако точки появились в городе за несколько дней до назначенной даты.

«Разрешение администрации - с 1 декабря. Договор у нас на три года. В том году мы торговали с 7-го числа. Елочки ставят в детские сады, в столовые - везде. Спрос, поэтому и стоим», - рассказала продавец Ирина Рубанова.

Свыше 70 елочных базаров будет функционировать в Пензе, в 2019 году таких площадок было 84. Несмотря на то что до Нового года - три недели, хвойные деревья разбирают моментально.

«Внуку. Большую, говорит, мне елку. Я говорю: хорошо, будет большая елка. Потолки у меня высокие», - отметил прохожий.

«Елки с Урала, пышные, красивые, зеленые, объемные. Ждем покупателей. Букетики есть у нас еловые и сосновые», - сообщила продавец.

За метровую ель пензенцам придется заплатить от 400 рублей, сосну отдают чуть дешевле - от 350.

Узнать, где идет продажа хвойных деревьев, можно на официальном сайте мэрии.

«Администрация обращается к жителям города с просьбой покупать хвойные деревья на легальных торговых точках - там, где с администрацией заключен договор на размещение и есть вся необходимая документация о происхождении и качестве хвойных деревьев», - подчеркнула начальник отдела администрации г. Пензы Олеся Позднякова.

Чиновники обещают регулярно проводить рейды для выявления фактов незаконной торговли.