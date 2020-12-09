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Общество

Названы цены на праздничные деревья в Пензе

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Раньше положенного срока в Пензе начали открываться елочные базары. Изначально предполагалось, что пункты продажи заработают с 12 декабря. Однако точки появились в городе за несколько дней до назначенной даты.

«Разрешение администрации - с 1 декабря. Договор у нас на три года. В том году мы торговали с 7-го числа. Елочки ставят в детские сады, в столовые - везде. Спрос, поэтому и стоим», - рассказала продавец Ирина Рубанова.

Свыше 70 елочных базаров будет функционировать в Пензе, в 2019 году таких площадок было 84. Несмотря на то что до Нового года - три недели, хвойные деревья разбирают моментально.

«Внуку. Большую, говорит, мне елку. Я говорю: хорошо, будет большая елка. Потолки у меня высокие», - отметил прохожий.

«Елки с Урала, пышные, красивые, зеленые, объемные. Ждем покупателей. Букетики есть у нас еловые и сосновые», - сообщила продавец.

За метровую ель пензенцам придется заплатить от 400 рублей, сосну отдают чуть дешевле - от 350.

Узнать, где идет продажа хвойных деревьев, можно на официальном сайте мэрии.

«Администрация обращается к жителям города с просьбой покупать хвойные деревья на легальных торговых точках - там, где с администрацией заключен договор на размещение и есть вся необходимая документация о происхождении и качестве хвойных деревьев», - подчеркнула начальник отдела администрации г. Пензы Олеся Позднякова.

Чиновники обещают регулярно проводить рейды для выявления фактов незаконной торговли.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ёлки зелёные, стол бы накрыть!

Гость||

С Урала, своих то нет!

Гость||

Как никогда в этом году беда с деньгами, найти бы денег на минимальный новогодний стол

Гость||

Отличные ёлки !

Гость||

С ценами хоть одумались немного. В прошлом году елка попушистее полутораметровая около 800 р. стоила

Гость||

В этом году победит холодильник )))

Имя: Гость
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