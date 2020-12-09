Кровлю на куполе цирка должны уложить к середине января

09.12.2020 | 19:25

Перед окончанием 2020-го губернатор Иван Белозерцев вместе с представителями подрядчика и Росгосцирка приехал на строительную площадку пензенского цирка оценить работы, проведенные за год. Арена в черновом виде готова, теперь остается подать туда отопление, без которого внутренняя отделка невозможна.

«Покрываем полностью контур, обеспечиваем тепло в зданиях, во всех пяти корпусах. Плюс у нас закуплено полностью витражное остекление блока А. Мы начали монтировать цветные витражи и до конца года планируем полностью закрыть», - сообщил руководитель подрядной организатор Станислав Маслаков.

В некоторых помещениях уже тепло. Там идет косметический ремонт.

Кровля на куполе должна быть уложена к середине января. По словам подрядчика, работы останавливаются только в случае непогоды - из-за требований безопасности.

Иван Белозерцев поинтересовался, сколько всего на объекте трудится людей. Представитель строительной фирмы ответил, что, по его мнению, вполне достаточно - 179.

Открыться новый пензенский цирк должен в октябре 2021-го. Прежний, 1965 года постройки, начали сносить в 2012-м.