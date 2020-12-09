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Общество

Кровлю на куполе цирка должны уложить к середине января

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Перед окончанием 2020-го губернатор Иван Белозерцев вместе с представителями подрядчика и Росгосцирка приехал на строительную площадку пензенского цирка оценить работы, проведенные за год. Арена в черновом виде готова, теперь остается подать туда отопление, без которого внутренняя отделка невозможна.

«Покрываем полностью контур, обеспечиваем тепло в зданиях, во всех пяти корпусах. Плюс у нас закуплено полностью витражное остекление блока А. Мы начали монтировать цветные витражи и до конца года планируем полностью закрыть», - сообщил руководитель подрядной организатор Станислав Маслаков.

В некоторых помещениях уже тепло. Там идет косметический ремонт.

Кровля на куполе должна быть уложена к середине января. По словам подрядчика, работы останавливаются только в случае непогоды - из-за требований безопасности.

Иван Белозерцев поинтересовался, сколько всего на объекте трудится людей. Представитель строительной фирмы ответил, что, по его мнению, вполне достаточно - 179.

Открыться новый пензенский цирк должен в октябре 2021-го. Прежний, 1965 года постройки, начали сносить в 2012-м.

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penzainform.ru||

Перед окончанием 2020-го губернатор Иван Белозерцев вместе с представителями подрядчика и Росгосцирка приехал на строительную площадку пензенского цирка оценить работы, проведенные за год. Арена в черновом виде готова, теперь остается подать туда отопление, без которого внутренняя отделка невозможна.

{PHOTO:2}

«Покрываем полностью контур, обеспечиваем тепло в зданиях, во всех пяти корпусах. Плюс у нас закуплено полностью витражное остекление блока А. Мы начали монтировать цветные витражи и до конца года планируем полностью закрыть», - сообщил руководитель подрядной организатор Станислав Маслаков.

В некоторых помещениях уже тепло. Там идет косметический ремонт.

{PHOTO:3}

Кровля на куполе должна быть уложена к середине января. По словам подрядчика, работы останавливаются только в случае непогоды - из-за требований безопасности.

Иван Белозерцев поинтересовался, сколько всего на объекте трудится людей. Представитель строительной фирмы ответил, что, по его мнению, вполне достаточно - 179.

{PHOTO:4}

Открыться новый пензенский цирк должен в октябре 2021-го. Прежний, 1965 года постройки, начали сносить в 2012-м.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость||

Ливадийский дворец построили за 17 месяцев, а тут цирк в Пензе за 10 лет

Гость||

Гость писал(a):

Ливадийский дворец построили за
Вы дурачек?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев поинтересовался, сколько всего на объекте трудится людей.
А тебе зачем такая информация?Они всё равно все сроки просрали.Через 10 дней!!! ОТКРЫТИЕ,ПО КОНТРАКТУ.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|09.12.2020 19:52|

Вы дурачек?

Чё потерялся? Никак своих не найдёшь?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Перед окончанием 2020-го губернатор Иван Белозерцев вместе с представителями подрядчика и Росгосцирка приехал на строительную площадку пензенского цирка оценить работы, проведенные за год. Арена в черновом виде готова, теперь остается подать туда отопление, без которого внутренняя отделка невозможна.
Гость писал(a):
А тебе зачем такая информация?Они всё равно все сроки просрали.Через 10 дней!!! ОТКРЫТИЕ,ПО КОНТРАКТУ.
Вот именно ,цирк полностью под ключ должны сдать по контракту 20.12.2020 .,контакт не пере-заключался ,форс мажора не было,так как критическое отставание от графика работ было ещё до пандемии по вине подрядчика. Какие штрафные санкции будут применены к подрядчику за срыв сдачи объекта?Какую персональную ответственность понесут чиновники курирующие строительство объекта цирк в связи со срывом сдачи объекта по контракту?

Гость||

Ну вот опять непруха, а так хотелось цирк посмотреть настоящий а не жизненный

Имя: Гость
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