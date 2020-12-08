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Общество

Пензенцы пожаловались губернатору на «ужасающее повышение цен»

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Жители Пензенской области пожаловались губернатору на рост цен. Несколько сообщений, касающихся этой проблемы, было опубликовано в Instagram-аккаунте Ивана Белозерцева, где сейчас принимают вопросы к прямой линии с населением, которая состоится в субботу, 12 декабря.

«Здравствуйте! У меня вопрос: кого-нибудь из местного правительства, мэрии или лично вас интересует ужасающее повышение цен буквально на все: хлеб, яйца, сахар, молоко, масло, лекарства и т. д. Ответьте пожалуйста, дайте совет, как прожить на пенсию в 10 тыс. рублей при таких ценах и грядущем повышении цен на коммуналку?» - обратилась к главе регионе одна из подписчиц.

Другой комментатор напомнил о повышении стоимости проезда: «(Чтобы) ребенку съездить в школу, (надо) 64 рубля».

«Невозможно стало вообще выживать. Людей просто-напросто задушить хотят. Хотя и так с пандемией каждый день люди уходят в мир иной… В общем, итог такой: все дорого, как чугунный мост, и никому ничего не надо, все чиновники помалкивают в тряпочку... Наобещают с три короба, а потом отмалчиваются, совесть совсем потеряли, просто ужас», - написал еще один интернет-пользователь.

Следующий наболевший вопрос - низкий уровень жизни пенсионеров.

«Иван Александрович, почему в нашей области такой маленький прожиточный минимум для пенсионеров? Как жить людям на пенсию 8 900? Отдать коммуналку, купить лекарства и все?» - спросили у губернатора.

Ответов на эти обращения пока не поступило.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жители Пензенской области пожаловались губернатору на рост цен.
Цены испугались и начали стремительно падать...

Гость||

К среднему классу в России следует относить тех граждан, которые получают от 17 тысяч рублей в месяц, такую уверенность высказал президент России Владимир Путин в интервью для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Гость||

В советское время в город ранним утром какого-нибудь непримечательного ничем дня на обычном рейсовом автобусе приехала бы бригада ревизоров-внезапников и через месяц было бы "Утро стрелецкой казни" но в сегодняшней Клептократии такое невозможно.

Гость||

Пенсионеры,хоть дома сидят,им ездить никуда не надо,а тут хочешь,не хочешь 64 р в день оттдай,22 рабочих дня 1408 р,просто уходят на дорогу.Подорожало все Сахар год назад стоил 25 р,сейчас 50 р,масло подсолнечное стоило50 р литр,сейчас 100 р,яйца были по 30-35 сейчас 75 р и так ВСЕ!!! Продукты прибавка не на уровень инфляции 5-10% ,а прибавка составила 100 % ,но почему же зарплаты на прежнем уровне,если и повышают то только у бюджетников(учителей,врачей,педагогов).Как жить и ещё и работать остальным?Зарплата25 т,минус подоходный21750 и я просто выживают,хватает только на коммуналку и продукты.Не имею кредитов,не покупаю вещи.А как же люди с детьми то выживают?6

Гость||

Разговор немого с глухим...

А чиновники прямо и идут в чиновники,чтобы бороться с повышением цен?

Им,чиновникам,по фигу, главное нехилый оклад с премией и родственничка пристроить,от этого одни и теже ро@жи.

Нашли к кому и с чем обращаться.

Гость||

Выбор сделали, теперь не нойте!

Гость||

Гость писал(a):

Выбор сделали, теперь не нойте!
Если бы, сказочный его продлил нам.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцы пожаловались губернатору на «ужасающее повышение цен»
вывсёврёти

Гость||

Никто его не выбирал выборы были без народа

Гость||

Гость писал(a):

Никто его не выбирал выборы были без народа
, более того и выборов то не было !

Гость||

Опять частники виноваты будут,хотя волна не от их идет.

Гость||

что обидно, согласен с каждым словом. Все реально дорого. Я имею ЗП выше среднего по нашему региону. Я не жировал никогда, не имею предметов роскоши и тд...честно работаю, не бухаю. Но в последние полгода задумываюсь все больше над каждым потраченным рублем, в день зарплаты в кошельке обычно 200рублей остается от предыдущей. В семье двое детей, одному из них менее 3х лет. Пособия естественно никакие не положены, тк не попадем (их платят алкашам и ушлым

якобы безработным). Когда уже правительство (в том числе региональное) трепаться перестанет? Где рывок обещанный? Мы опускаемся все ниже и ниже, то что могли себе позволить год назад сейчас уже не достижимо. Но зато спекулянты, воры и прочие личности процветают. Где нормальное будущее?

Гость||

Да уж. Нашли кому жаловаться. Он же живет в другом мире,в другой реальности и у него все хорошо ,а народ он очень давно не слышит и не видит.

Гость||

Гость писал(a):

В советское время в город ранним утром какого-нибудь непримечательного ничем дня на обычном рейсовом автобусе приехала бы бригада ревизоров-внезапников и через месяц было бы "Утро стрелецкой казни"
Ага, для показухи. Чтобы одних снять а на их теплые места других назначить.

Гость||

Гость писал(a):

В семье двое детей, одному из них менее 3х лет. Пособия естественно никакие не положены,
А 10 тыс все весну и лето кому выплачивали? А до 7 лет детным? Тролль что ли ноет.

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Имя: Гость
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