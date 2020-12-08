Пензенцы пожаловались губернатору на «ужасающее повышение цен»

08.12.2020 | 10:00

Жители Пензенской области пожаловались губернатору на рост цен. Несколько сообщений, касающихся этой проблемы, было опубликовано в Instagram-аккаунте Ивана Белозерцева, где сейчас принимают вопросы к прямой линии с населением, которая состоится в субботу, 12 декабря.

«Здравствуйте! У меня вопрос: кого-нибудь из местного правительства, мэрии или лично вас интересует ужасающее повышение цен буквально на все: хлеб, яйца, сахар, молоко, масло, лекарства и т. д. Ответьте пожалуйста, дайте совет, как прожить на пенсию в 10 тыс. рублей при таких ценах и грядущем повышении цен на коммуналку?» - обратилась к главе регионе одна из подписчиц.

Другой комментатор напомнил о повышении стоимости проезда: «(Чтобы) ребенку съездить в школу, (надо) 64 рубля».

«Невозможно стало вообще выживать. Людей просто-напросто задушить хотят. Хотя и так с пандемией каждый день люди уходят в мир иной… В общем, итог такой: все дорого, как чугунный мост, и никому ничего не надо, все чиновники помалкивают в тряпочку... Наобещают с три короба, а потом отмалчиваются, совесть совсем потеряли, просто ужас», - написал еще один интернет-пользователь.

Следующий наболевший вопрос - низкий уровень жизни пенсионеров.

«Иван Александрович, почему в нашей области такой маленький прожиточный минимум для пенсионеров? Как жить людям на пенсию 8 900? Отдать коммуналку, купить лекарства и все?» - спросили у губернатора.

Ответов на эти обращения пока не поступило.