«ЭнергосбыТ Плюс» ответил на вопросы о регулировке тепла

08.12.2020 | 09:37

В связи с наступившей морозной погодой в адрес ресурсоснабжающей организации все чаще поступают вопросы о регулировке тепла в домах. Один из самых популярных - можно ли прибавить температуру теплоносителя.

Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» пояснил, что подача теплоносителя от источников тепла - ТЭЦ и котельных - в централизованную систему отопления ведется в строгом соответствии с утвержденным графиком в зависимости от температуры наружного воздуха. Соблюдение этого графика обеспечивает поддержание в жилых помещениях нормативной температуры воздуха.

Ресурсоснабжающая организация обращает внимание, что по нормативам

- в жилых комнатах температура должна быть не ниже плюс 18 градусов, для угловых комнат - не ниже плюс 20 градусов;

- ночью (с 0:00 до 5:00) для жилых комнат допускается отклонение нормативной температуры в меньшую сторону, но не более чем на три градуса.

Корректировать объем потребленного тепла можно непосредственно в доме. Для максимального сбережения энергии необходимо выполнить комплекс мероприятий, главным из которых является оснащение теплового узла многоквартирного дома оборудованием с автоматическим регулированием подачи тепла.

Установка погодозависимой автоматики позволяет поддерживать выбранную температуру внутри дома в пределах рекомендованных норм и сокращает энергопотребление до 30-40% в отопительный период.

Самый заметный эффект получается в период межсезонья - на старте и при окончании отопительного сезона.

Решение о приобретении и использовании такого оборудования принимается на общем собрании собственников жилья. Там же, при условии установки автоматики, определяется уровень поддерживаемой температуры в квартирах в допустимых законодательством пределах.

Обращения по некомфортной температуре пензенцев просят оформлять через свои управляющие компании или по телефону контакт-центра «ЭнергосбыТ Плюс» 8-800-100-75-30.