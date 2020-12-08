11 декабря в Бессоновке на время отключат электроэнергию

08.12.2020 | 15:47

Филиал «Россети Волга» - «Пензаэнерго» уведомляет потребителей из Бессоновки о временном ограничении электроснабжения в пятницу, 11 декабря, с 10:00 до 16:00.

Подача ресурса от ТП 10/0,4кВ № 2481, 2828, 287н1, 2983 и 5958 будет приостановлена абонентам на улицах Геологической, Звездной, Кудряшова, Лунной, Мира, Нагорной, Саранской, Славы и Солнечной.

Временное отключение необходимо для проведения комплекса работ по технологическому присоединению новых потребителей.

Филиал «Россети Волга» - «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.