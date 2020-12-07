В Лунинском районе подросток оказался брошен родителями

07.12.2020 | 10:50

Детский омбудсмен Елена Столярова приняла участие в устройстве судьбы подростка, оказавшегося без внимания родителей.

Жизнь мальчика, мать которого то находится в Москве, то в Московской области, то возвращается в Лунинский район, а отец уехал в Чеченскую Республику, встревожила специалистов отдела образования. За помощью они обратились к уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области.

«Старший сын находится в местах лишения свободы за совершенное тяжкое преступление. Ни мать, ни отец не занимаются воспитанием младшего сына, у которого ограниченные возможности здоровья», - сообщается на сайте Елены Столяровой.

Детский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Чеченской Республике, попросила встретиться с отцом мальчика и узнать, намерен ли он взять сына на попечение. Ответ от мужчины уже получен: воспитанием ребенка он заниматься не желает и отказывается от родительских прав.

Сейчас отдел опеки Лунинского района готовит к отправке в суд иск о лишении матери и отца родительских прав. Кроме того, их обяжут выплачивать алименты на содержание сына.