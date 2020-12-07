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Общество

В Лунинском районе подросток оказался брошен родителями

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Детский омбудсмен Елена Столярова приняла участие в устройстве судьбы подростка, оказавшегося без внимания родителей.

Жизнь мальчика, мать которого то находится в Москве, то в Московской области, то возвращается в Лунинский район, а отец уехал в Чеченскую Республику, встревожила специалистов отдела образования. За помощью они обратились к уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области.

«Старший сын находится в местах лишения свободы за совершенное тяжкое преступление. Ни мать, ни отец не занимаются воспитанием младшего сына, у которого ограниченные возможности здоровья», - сообщается на сайте Елены Столяровой.

Детский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Чеченской Республике, попросила встретиться с отцом мальчика и узнать, намерен ли он взять сына на попечение. Ответ от мужчины уже получен: воспитанием ребенка он заниматься не желает и отказывается от родительских прав.

Сейчас отдел опеки Лунинского района готовит к отправке в суд иск о лишении матери и отца родительских прав. Кроме того, их обяжут выплачивать алименты на содержание сына.

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Гость||

Я представляю какой там сынок,чет не так сразу пикой в глаз.

Гость||

скрепно...

Гость||

Гость писал(a):

скрепно...
Дурачок пишит....

Гость||

Служба безопасности!Опять-этот озабоченный извращенец на странице!Пошляк!Где цензура?

Гость||

Посадите его заочно пока ни кого не убил этот товарищ.

Имя: Гость
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