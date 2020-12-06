Зареченские школьники имели доступ к запрещенной экстремистской книге

В двух зареченских учебных заведениях, лицее № 230 и школе № 221, противостояние экстремизму оказалось недостаточным. Это выявила прокурорская проверка.
Как выяснилось, в классах информатики установленные на компьютеры контентные фильтры не защищали школьников от запрещенных материалов. Ученики могли свободно выйти на интернет-сайт с текстом книги, включенной в федеральный список экстремистских материалов.
Прокурор внес представление начальнику департамента образования города. В итоге с интернет-провайдером заключили договоры, предусматривающие фильтрацию контента.
Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Смешно.А , когда народ пальмой травят и пенсионный возраст повышают и говорят не заслуженный отдых , а срок дожития, это не экстремизм? Никому прокуратура предписание не хочет выписать?