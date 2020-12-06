Зареченские школьники имели доступ к запрещенной экстремистской книге

06.12.2020 | 10:59

В двух зареченских учебных заведениях, лицее № 230 и школе № 221, противостояние экстремизму оказалось недостаточным. Это выявила прокурорская проверка.

Как выяснилось, в классах информатики установленные на компьютеры контентные фильтры не защищали школьников от запрещенных материалов. Ученики могли свободно выйти на интернет-сайт с текстом книги, включенной в федеральный список экстремистских материалов.

Прокурор внес представление начальнику департамента образования города. В итоге с интернет-провайдером заключили договоры, предусматривающие фильтрацию контента.

Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.