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Общество

Зареченские школьники имели доступ к запрещенной экстремистской книге

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В двух зареченских учебных заведениях, лицее № 230 и школе № 221, противостояние экстремизму оказалось недостаточным. Это выявила прокурорская проверка.

Как выяснилось, в классах информатики установленные на компьютеры контентные фильтры не защищали школьников от запрещенных материалов. Ученики могли свободно выйти на интернет-сайт с текстом книги, включенной в федеральный список экстремистских материалов.

Прокурор внес представление начальнику департамента образования города. В итоге с интернет-провайдером заключили договоры, предусматривающие фильтрацию контента.

Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Смешно.А , когда народ пальмой травят и пенсионный возраст повышают и говорят не заслуженный отдых , а срок дожития, это не экстремизм? Никому прокуратура предписание не хочет выписать?

Гость||

Она утонула

Гость||

Надо придумать еще один месячник. И еще больше пропагандистских листовок.

Гость||

Самое главное, что бы у детей был доступ к правде, что бы они могли свободно и правдиво читать про воровскую погань - едресню ! Которая убивает и прожирает их будущее.

Гость||

Ну почитали и ...?

Гость||

Да дети и читать-то не хотят. Был доступ, но хоть кто-то воспользовался?

Гость||

Если дети начнут понимать, что самый главный и опасный враг которые прожирает и убивает их будущее - это есть воровская поганая едресня, которая от кормушки без революции не отлипнет, глядишь у них будет шанс эту погань отправить в лагеря с полной конфискацией !

Гость||

Браво нашей славной прокуратуре! Приходят в любое образовательное учреждение, вводят (а скорее копируют) любимую ссылку и Вуаля! Предписание готово! Оно тоже копируется с флешки, просто меняется название учреждения. Хотя и это не всегда у них получается. В нашу контору как-то пришло предписание с упоминанием другого ОУ. Но это мелочи! Вопрос знатокам юриспруденции. А нет ли в действиях прокуроров признаков правонарушения? Знают, где лежат запрещённые материалы, но даже пальцем не шевелят, чтобы закрыть эти ресурсы! К чему бы это? Хотя о чём это я? Это же работать надо, галочку долго не поставишь. А тут 5 секунд и страшное преступление раскрыто. penzainform.ru писал(a):

с интернет-провайдером заключили договоры, предусматривающие фильтрацию контента.
Конечно, договор оплатит не прокуратура. А нет ли здесь материальной заинтересованности "проверяльщиков"?

Гость||

Гость писал(a):

Самое главное, что бы у детей был доступ к правде, что бы они могли свободно и правдиво читать про воровскую погань - едресню ! Которая убивает и прожирает их будущее.
!!!!!!!!!!!!!!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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