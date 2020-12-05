В Пензе начал действовать ресурсный центр добровольчества

05.12.2020 | 18:15

Есть в календаре российских праздников день, когда чествуют людей, которые трудятся бесплатно, безвозмездно. Это волонтеры. В Доме молодежи объявили о создании региональной организации, в которой состоит 193 тысячи человек, помогающих людям без расчета на денежное вознаграждение.

«Мы официально презентуем ресурсный центр добровольчества Пензенской области, так как он официально становится участником Ассоциации волонтерских центров России. Это самая крупная волонтерская организация страны, которая объединяет более миллиона волонтеров. Теперь мы - официальное региональное представительство», - сообщила координатор ресурсного центра добровольчества Пензенской области Радмила Лазько.

Типов волонтерского движения много, и все они направлены на помощь остро нуждающимся людям, которые не могут обслужить себя сами.

Порой наступают такие времена, когда важно большое сердце, а не кошелек.

«Волонтерское движение необходимо и нужно, особенно мы в этом убедились в 2020 году, когда люди оказались в трудной жизненной ситуации, нуждались в помощи. И нуждаются сегодня, когда беда пришла во многие семьи. Особенно помощь нужна людям пожилого возраста, у которых нет родных и близких», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

На торжественной церемонии в честь Дня волонтера лучшие представители движения получили дипломы лауреатов и победителей региональной премии «Доброволец Сурского края - 2020».