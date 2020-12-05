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Общество

Молодые пензенцы встретились с полярником А. Красновым

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В 1820 году была открыта Антарктида. О событиях 200-летней давности воспитанникам областной станции юных туристов имени Татьяны Мартыненко, учащимся педагогического колледжа и всем подключившимся в онлайн-режиме рассказал полярник Александр Краснов.

«Экспедиция была организована Российской империей, Александр I выдал 100 тысяч рублей - колоссальные по тем временам деньги. На эту сумму построили два шлюпа, один - модифицированный (шлюп - небольшое парусное судно). Кругосветная экспедиция длилась более двух лет», - рассказал он.

Выпускник туристического клуба «Меридиан» тоже был в Антарктиде, работал на станциях «Прогресс» и «Беллинсгаузен». В его архиве - много снимков и видео красот самого южного уголка Земли.

«Там - во! Я по жизни, оптимист, конечно. Полярникам вообще свойственны оптимизм и умение ждать. Очень важные качества», - отметил Александр Краснов.

Во многом именно пензенская школа туризма сформировала эти качества у мужчины, который теперь месяцами живет по соседству то с пингвинами, то с белыми медведями.

«Встреча нацелена на профориентацию подрастающего поколения, чтобы оно знало, видело, занимаясь именно в нашем учреждении, кем впоследствии можно стать. Есть множество профессий, которыми овладели наши воспитанники. Эта встреча нужна для того, чтобы показать детям путь к успеху», - сообщил и. о. директора областной станции юных туристов им. Т. Т. Мартыненко Павел Зелепугин.

Послушать истории полярника можно было во время видеоконференции на интернет-платформе. На областной станции туристов планируют проводить такие встречи регулярно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

ХБ про полярников всю правду показывает.

Имя: Гость
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