Молодой ученый-медик переехал в Спутник

04.12.2020 | 14:30

Алексей Агейкин - ученый, посвящающий свою жизнь медицине и ее развитию. Сейчас он разрабатывает уникальную методику, которая поможет точнее диагностировать нервные заболевания.

В 2020 году Алексей переехал в Город Спутник, и теперь светлая голова живет на улице Светлой.

«Город Спутник - город молодых и перспективных людей, они развиваются и прогрессируют благодаря, например, большому количеству спортивных объектов. Первыми сюда переехали мои родственники - сестра, родители. Я считаю, что родные люди должны жить рядом. Мои соседи - отзывчивые люди, которые могут прийти на помощь в трудную минуту», - рассказал Алексей Агейкин.

В Городе Спутнике живет много замечательных людей, которые могут стать соседями новоселам.

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