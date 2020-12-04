Сетевое издание|18+|Пятница|4 дек 2020|19:56
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Общество

Читателей «Молодого ленинца» и «Пензы+ТВ» ждет приятный сюрприз

Печать

Почтальон Печкин и веселый Тивишка раздавали свежую прессу на почтамте, радуя посетителей.

Известные горожанам персонажи пожаловали туда, чтобы привлечь внимание к особому периоду для любителей газет: до 13 декабря подписаться на еженедельники «Молодой ленинец» и «Пенза+ТВ» можно со значительной скидкой. Многие давно поняли, что на Новый год близким лучше вручать не поднадоевшие сувениры, а возможность полгода читать любимые издания.

«Я решила сделать приятный подарок своей бабушке. Она любит покупать эти газеты, и я решила сделать подарок в виде подписки на первые полгода 2021-го. Я думаю, она будет очень довольна», - отметила жительница Пензы Алена Артемова.

Время непростое, поэтому для того, чтобы подписаться на любимое издание, даже из квартиры выходить необязательно - почтальона можно позвать на дом. А льготные цены все равно действуют.

«Выписывать «Молодой ленинец» в наше время - это надежно и правильно. Газета с полезной информацией будет у вас дома каждую неделю. А «Пенза+ТВ» - это всегда интересно», - сообщил мужчина.

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Гость||

ГУБЕРНАТОР ОБЪЯВИТ О ПОНИЖЕНИИ ЦЕН НА ХАПРЕМОНТ И ПРОЕЗД???

Имя: Гость
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