Сетевое издание|18+|Пятница|4 дек 2020|21:31
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Общество

Арт-поместью «Новые берега» исполнился один год

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Свой первый день рождения отмечает инклюзивное арт-поместье «Новые берега». Год назад его жители заселились в свои дома. Теперь в маленьком городе обитает 50 резидентов из 11 регионов страны.

«За этот год мы поняли, что можем стать пилотной площадкой не только на словах, но и на деле, потому что за этот год к нам приезжало огромное количество некоммерческих организаций, профессионалов, руководителей министерств и ведомств социальной сферы учиться, писать проекты.

Наша задача - чтобы в каждом федеральном округе появился подобный проект, который смог бы на первых порах обслуживать те области, которые находятся в этом регионе», - рассказала член Совета Федерации ФС РФ Мария Львова-Белова.

На территории «Новых берегов» обустроено несколько теплиц. Там растут огурцы, помидоры, прочие овощи и зелень. Но останавливаться на достигнутом агрономы не собираются. Их цель - выращивать в имеющихся условиях ананасы.

Валентин Турулин ухаживает за саженцами и следит за небольшой фермой.

«Чтобы было свое мясо, молоко», - отметил резидент арт-поместья.

В «Новых берегах» полностью достроен храм в честь преподобной мученицы Елизаветы. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал выделить миллион рублей на внутреннюю отделку, но деньги эти будут не из бюджета.

Торжественное богослужение совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Хотел бы подарить новому храму старинную икону великомученицы Варвары», - сообщил он.

У «Новых берегов» есть собственная команда по следж-хоккею. Под руководством тренера дети с ограниченными возможностями здоровья гоняют шайбу по льду.

Анастасия - единственная представительница прекрасного пола в этой команде. Иван Белозерцев оставил ей на память автограф на перчатке.

«Будь счастлива, дорогая!» - произнес глава региона.

Кафе, где работают жители арт-усадьбы, пользуется популярностью у гостей. В производственном цехе трудится пятеро молодых людей с ментальными нарушениями.

К 2022 году в поселке запланировано возведение еще 11 зданий с тренажерными залами, кинотеатром и образовательным центром, строительство которого уже практически завершено.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

По каким критериям выбирают постояльцев?

Гость||

А на больницу в каком -нибудь районе он не хочет выделить млн.Или на закрывающися в будущем году школы, на которые, как говорят нет бюджета.Мракобесы.

Гость||

Россия будущего-инвалиды, сдавшие гто и свято верующие в фантазии религиозников.

Гость||

Гость писал(a):

По каким критериям выбирают постояльцев?

Не по мокшанским, очевидно. Те бы испортили фасад.

Гость||

По принадлежности к партии

Гость||

А за чей счет содержится всё это великолепие и 50 жильцов?

Гость||

Вот это полет: за год от "берегов" в сенаторы. При Советах такое было невозможно в принципе.

Гость||

"Арт-поместье площадью 7,6 тыс. кв. метров будет представлять собой коттеджный поселок, рассчитанный на проживание молодых людей с тяжелыми формами инвалидности, а также семей, которые воспитывают детей-инвалидов. На его территории помимо жилых домов также будут открыты образовательный и досуговый центры, банно-оздоровительный комплекс, столовая, часовня, другие объекты социальной инфраструктуры.

Молодые люди с инвалидностью смогут не только жить в «Новых берегах», но и получить здесь образование, найти работу, завести семью. В арт-поместье планируется создать 70 рабочих мест, 30 из которых будут предназначены для людей с инвалидностью. Организаторы проекта планируют, что этот мини-городок станет альтернативой психоневрологическим интернатам и домам инвалидов для молодых людей с инвалидностью".

Гость||

Гость писал(a):

"Арт-поместье площадью 7,6 тыс. кв. метров будет представлять собой коттеджный поселок, рассчитанный на проживание молодых людей с тяжелыми формами инвалидности, а также семей, которые воспитывают детей-инвалидов. На его территории помимо жилых домов также будут открыты образовательный и досуговый центры, банно-оздоровительный комплекс, столовая, часовня, другие объекты социальной инфраструктуры.

Молодые люди с инвалидностью смогут не только жить в «Новых берегах», но и получить здесь образование, найти работу, завести семью. В арт-поместье планируется создать 70 рабочих мест, 30 из которых будут предназначены для людей с инвалидностью. Организаторы проекта планируют, что этот мини-городок станет альтернативой психоневрологическим интернатам и домам инвалидов для молодых людей с инвалидностью".

Бюджет чей?

Имя: Гость
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