Арт-поместью «Новые берега» исполнился один год

04.12.2020 | 19:54

Свой первый день рождения отмечает инклюзивное арт-поместье «Новые берега». Год назад его жители заселились в свои дома. Теперь в маленьком городе обитает 50 резидентов из 11 регионов страны.

«За этот год мы поняли, что можем стать пилотной площадкой не только на словах, но и на деле, потому что за этот год к нам приезжало огромное количество некоммерческих организаций, профессионалов, руководителей министерств и ведомств социальной сферы учиться, писать проекты.

Наша задача - чтобы в каждом федеральном округе появился подобный проект, который смог бы на первых порах обслуживать те области, которые находятся в этом регионе», - рассказала член Совета Федерации ФС РФ Мария Львова-Белова.

На территории «Новых берегов» обустроено несколько теплиц. Там растут огурцы, помидоры, прочие овощи и зелень. Но останавливаться на достигнутом агрономы не собираются. Их цель - выращивать в имеющихся условиях ананасы.

Валентин Турулин ухаживает за саженцами и следит за небольшой фермой.

«Чтобы было свое мясо, молоко», - отметил резидент арт-поместья.

В «Новых берегах» полностью достроен храм в честь преподобной мученицы Елизаветы. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал выделить миллион рублей на внутреннюю отделку, но деньги эти будут не из бюджета.

Торжественное богослужение совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Хотел бы подарить новому храму старинную икону великомученицы Варвары», - сообщил он.

У «Новых берегов» есть собственная команда по следж-хоккею. Под руководством тренера дети с ограниченными возможностями здоровья гоняют шайбу по льду.

Анастасия - единственная представительница прекрасного пола в этой команде. Иван Белозерцев оставил ей на память автограф на перчатке.

«Будь счастлива, дорогая!» - произнес глава региона.

Кафе, где работают жители арт-усадьбы, пользуется популярностью у гостей. В производственном цехе трудится пятеро молодых людей с ментальными нарушениями.

К 2022 году в поселке запланировано возведение еще 11 зданий с тренажерными залами, кинотеатром и образовательным центром, строительство которого уже практически завершено.