В Кузнецке томографы устанавливают в детской и взрослой больницах

В Кузнецкой детской межрайонной больнице установили компьютерный томограф. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города.
Сейчас идет оформление документов, и как только процедура будет завершена, томограф запустят в эксплуатацию.
Аппарат будет использоваться в работе как с экстренными, так и с плановыми пациентами, причем не только с детьми, но и со взрослыми.
Оборудование доставили из Кузнецкой межрайонной больницы. А туда уже поступил абсолютно новый, более мощный 32-срезовый компьютерный томограф, и сейчас под него обустраивается помещение.
Таким образом, в лечебных учреждениях второго по величине города Пензенской области будут действовать два аппарата КТ, позволяющие узнать степень поражения легких при коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Скажите пожалуйста!
Это достижение или больницы так должны быть оснащены?