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Общество

В Кузнецке томографы устанавливают в детской и взрослой больницах

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В Кузнецкой детской межрайонной больнице установили компьютерный томограф. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города.

Сейчас идет оформление документов, и как только процедура будет завершена, томограф запустят в эксплуатацию.

Аппарат будет использоваться в работе как с экстренными, так и с плановыми пациентами, причем не только с детьми, но и со взрослыми.

Оборудование доставили из Кузнецкой межрайонной больницы. А туда уже поступил абсолютно новый, более мощный 32-срезовый компьютерный томограф, и сейчас под него обустраивается помещение.

Таким образом, в лечебных учреждениях второго по величине города Пензенской области будут действовать два аппарата КТ, позволяющие узнать степень поражения легких при коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость||

Скажите пожалуйста!

Это достижение или больницы так должны быть оснащены?

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