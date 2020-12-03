В Кузнецке томографы устанавливают в детской и взрослой больницах

03.12.2020 | 09:12

В Кузнецкой детской межрайонной больнице установили компьютерный томограф. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города.

Сейчас идет оформление документов, и как только процедура будет завершена, томограф запустят в эксплуатацию.

Аппарат будет использоваться в работе как с экстренными, так и с плановыми пациентами, причем не только с детьми, но и со взрослыми.

Оборудование доставили из Кузнецкой межрайонной больницы. А туда уже поступил абсолютно новый, более мощный 32-срезовый компьютерный томограф, и сейчас под него обустраивается помещение.

Таким образом, в лечебных учреждениях второго по величине города Пензенской области будут действовать два аппарата КТ, позволяющие узнать степень поражения легких при коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии.