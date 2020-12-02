В Пензе рассказали о выдающемся капитане Константине Бадигине

02.12.2020 | 20:24

Будущим железнодорожникам рассказали о покорителях морей прошлого века. Вернее, об одном из них - земляке, выдающемся капитане Константине Бадигине. В этом году исполнилось 110 лет со дня его рождения.

В Литературном музее учащиеся техникума ознакомились с биографией бесстрашного исследователя Арктики, который, ко всему прочему, был еще и неплохим писателем.

«На собственном опыте скажу. Читаю одну из его книг, «Во льдах Арктики», которая написана как дневник, и он потрясающий, интересный. До мурашек - настолько это бьет сильно, по-настоящему», - рассказала специалист Литературного музея Светлана Гурская.

События собственной жизни Бадигин очень точно перенес на бумагу. В 27 лет он принял командование на себя и вместе с 14 моряками на ледоколе «Георгий Седов» 812 дней и ночей дрейфовал посреди Северного Ледовитого океана. Позже всем членам экипажа было присвоено звание Героев Советского Союза.

Виталий Авдюнин связать свою жизнь с флотом никогда не мечтал, хотя морская романтика парня всегда привлекала.

«Один раз плавал на катере, очень понравилось, интересно смотреть на брызги воды, красиво. Железнодорожники - тоже путешественники, только путешествуют по-другому, по суше», - отметил студент.

В рамках вечера под названием «Ледовый капитан» молодым людям показали фрагмент фильма о покорителях Арктики.

Такие встречи с учащимися школ, колледжей и вузов в Литературном музее проводят регулярно.