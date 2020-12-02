Сетевое издание|18+|Среда|2 дек 2020|20:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе рассказали о выдающемся капитане Константине Бадигине

Печать

Будущим железнодорожникам рассказали о покорителях морей прошлого века. Вернее, об одном из них - земляке, выдающемся капитане Константине Бадигине. В этом году исполнилось 110 лет со дня его рождения.

В Литературном музее учащиеся техникума ознакомились с биографией бесстрашного исследователя Арктики, который, ко всему прочему, был еще и неплохим писателем.

«На собственном опыте скажу. Читаю одну из его книг, «Во льдах Арктики», которая написана как дневник, и он потрясающий, интересный. До мурашек - настолько это бьет сильно, по-настоящему», - рассказала специалист Литературного музея Светлана Гурская.

События собственной жизни Бадигин очень точно перенес на бумагу. В 27 лет он принял командование на себя и вместе с 14 моряками на ледоколе «Георгий Седов» 812 дней и ночей дрейфовал посреди Северного Ледовитого океана. Позже всем членам экипажа было присвоено звание Героев Советского Союза.

Виталий Авдюнин связать свою жизнь с флотом никогда не мечтал, хотя морская романтика парня всегда привлекала.

«Один раз плавал на катере, очень понравилось, интересно смотреть на брызги воды, красиво. Железнодорожники - тоже путешественники, только путешествуют по-другому, по суше», - отметил студент.

В рамках вечера под названием «Ледовый капитан» молодым людям показали фрагмент фильма о покорителях Арктики.

Такие встречи с учащимися школ, колледжей и вузов в Литературном музее проводят регулярно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте