В Пензе прооперировали пациентку с ковидным пульмонитом и опухолью

02.12.2020 | 09:47

В пензенской областной больнице имени Бурденко рассказали о спасении женщины, у которой во время лечения воспаления легких была обнаружена опухоль.

«Пациентка, проходившая лечение в инфекционном стационаре, после получения отрицательных мазков была переведена в урологическое отделение в связи с рецидивными эпизодами кровотечений из мочевых путей», - пояснили сотрудники больницы в официальном аккаунте учреждения в Instagram.

Женщине сделали КТ. В правой почке обнаружилась крупная опухоль. Именно из-за нее происходили кровотечения.

«Выполнение операций под эндотрахеальным наркозом (с ИВЛ) при наличии неразрешившегося ковидного пульмонита (воспаление легких 25%) было сопряжено с высокой вероятностью неблагоприятных осложнений», - констатировали медики.

Поэтому было принято решение о малоинвазивной операции под местной анестезией. Кровотечение из опухоли остановили.

«В дальнейшем пациентка будет направлена на лечение в специализированную клинику. Мы желаем нашим пациентам скорейшего выздоровления. Не болейте! Берегите себя!» - обратились к пензенцам медики.