В Пензе отремонтируют лестницу у ДДЮТ

02.12.2020 | 08:19

В Пензе восстановят лестницу, ведущую ко Дворцу детского и юношеского творчества. Работы проведут после просьбы местной жительницы, озвученной губернатору во время личного приема граждан во вторник, 1 декабря.

Женщина рассказала о необходимости отремонтировать ступени и обеспечить освещение на указанном участке.

«Делайте проект. Возможно, на условиях софинансирования из городского и областного бюджетов. Продумайте организацию освещения», - поручил Иван Белозерцев главе администрации города Андрею Лузгину.

По лестнице ходят на занятия дети.

«Нужно, чтобы и ребята, и их родители были довольны», - подчеркнул Белозерцев.

Лестницу ко Дворцу детского и юношеского творчества начали строить в 2016 году, когда мэром был Виктор Кувайцев, который сейчас является первым зампредом правительства. Зимой 2017-го приступили ко второму этапу благоустройства.

Однако уже через два года лестница оказалась в неудовлетворительном состоянии. Ступени стали разрушаться.