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Общество

В Пензе отремонтируют лестницу у ДДЮТ

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В Пензе восстановят лестницу, ведущую ко Дворцу детского и юношеского творчества. Работы проведут после просьбы местной жительницы, озвученной губернатору во время личного приема граждан во вторник, 1 декабря.

Женщина рассказала о необходимости отремонтировать ступени и обеспечить освещение на указанном участке.

«Делайте проект. Возможно, на условиях софинансирования из городского и областного бюджетов. Продумайте организацию освещения», - поручил Иван Белозерцев главе администрации города Андрею Лузгину.

По лестнице ходят на занятия дети.

«Нужно, чтобы и ребята, и их родители были довольны», - подчеркнул Белозерцев.

Лестницу ко Дворцу детского и юношеского творчества начали строить в 2016 году, когда мэром был Виктор Кувайцев, который сейчас является первым зампредом правительства. Зимой 2017-го приступили ко второму этапу благоустройства.

Однако уже через два года лестница оказалась в неудовлетворительном состоянии. Ступени стали разрушаться.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Часовенку бы еще там...

Гость||

Фонари-виселицы.

Гость||

так Кувайцев с Шириной только ремонтировали!! и фоткались регулярно на фоне работы!

Гость||

Туда фаникулер нужен или эскалатор, тогда все довольны будут.

Гость||

Живу в Арбеково, нам ещё раньше пообещал парк победы у шестой больницы сделать, очистить озера , привлечь студентов строительных вузов и так далее.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Лестницу ко Дворцу детского и юношеского творчества начали строить в 2016 году, когда мэром был Виктор Кувайцев, который сейчас является первым зампредом правительства. Зимой 2017-го приступили ко второму этапу благоустройства.
Там был нормальный тротуар который шёл серпантином ,но сделали халтурно эту лестницу ,которая сразу же начала разваливаться.

Гость||

Гость писал(a):

Живу в Арбеково, нам ещё раньше пообещал парк победы у шестой больницы сделать, очистить озера , привлечь студентов строительных вузов и так далее.
Да сейчас ,они там наверху стройку замутили ,уже ни на пруд ,ни Вектор со стороны поста не пройти ,тропинку которую частично заасфальтировали при ремонте М-5 похоронили под землёй и обломками деревьев защитной лесополосы.Идёт варварская застройка всего,какие парки и скверы ,их интересуют человечники,гетто ,каменные джунги куда будут сгонять граждан.

Гость||

бордюром и плиткой все надо выложить

Гость||

снесите воровские коттеджи там,ворье как расплодилось то

Имя: Гость
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