В Пензе отремонтируют лестницу у ДДЮТ

В Пензе восстановят лестницу, ведущую ко Дворцу детского и юношеского творчества. Работы проведут после просьбы местной жительницы, озвученной губернатору во время личного приема граждан во вторник, 1 декабря.
Женщина рассказала о необходимости отремонтировать ступени и обеспечить освещение на указанном участке.
«Делайте проект. Возможно, на условиях софинансирования из городского и областного бюджетов. Продумайте организацию освещения», - поручил Иван Белозерцев главе администрации города Андрею Лузгину.
По лестнице ходят на занятия дети.
«Нужно, чтобы и ребята, и их родители были довольны», - подчеркнул Белозерцев.
Лестницу ко Дворцу детского и юношеского творчества начали строить в 2016 году, когда мэром был Виктор Кувайцев, который сейчас является первым зампредом правительства. Зимой 2017-го приступили ко второму этапу благоустройства.
Однако уже через два года лестница оказалась в неудовлетворительном состоянии. Ступени стали разрушаться.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Часовенку бы еще там...