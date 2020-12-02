В Арбекове призыв вновь встретить 2020-й закрыли прозрачной тканью

02.12.2020 | 19:55

Пензенцев поздравляют с новым, 2020 годом. В «Могилевском дворике» основание установленной елки задекорировали щитами с устаревшими датами.

Правда, после того как наблюдательные горожане начали шутить над таким оформлением, надписи попытались завуалировать. Обтянули все полупрозрачной тканью, а на цифры закрепили еще несколько слоев. Теперь в глаза не бросается, но все же читается.

«Я тоже внимание обратила. Плохой год. Дай бог, ушел бы, и коронавирус пусть уходит туда, чтобы нам хорошо жилось», - отметила пенсионерка.

«Уже заметил: каждый високосный год что-то бывает, какие-то изменения. Думаю, что 2021 год будет прекрасным, хорошим», - предположил мужчина.

Это год не только по календарю особенный - високосный, но еще и по событиям. Пандемия перевернула привычный уклад жизни населения земного шара. Многие ждут, когда же 2020-й сдаст свои права, и, как дети, верят, что новый будет счастливым, а о старом хотят поскорее забыть.

«Думаю, сделают еще, поменяют на «2021». Надо поменять. 2021-й лучше будет», - заявил молодой человек.

Ежегодно выделяются средства на зимнее оформление городских пространств. Что-то добавляют новое, используют и старые украшения. Как правило, они универсальны и вполне создают праздничное настроение.