Стал известен уровень бюджетной обеспеченности Пензенской области

02.12.2020 | 12:12

Министерство финансов Российской Федерации опубликовало уровень расчетной бюджетной обеспеченности регионов после распределения дотаций на ее выравнивание на 2021 год.

За среднее по стране выбрана единица. В Пензенской области показатель равен 0,694. Как следует из документов, на выравнивание в 2021 году планируется направить 8 млрд 14 млн 880,6 тыс. руб.

К самым обеспеченным субъектам РФ относятся Москва - ее уровень 2,946. На втором месте Ямало-Ненецкий АО - 2,671, на третьем - Тюменская область - 2,211.

Что касается соседних с Пензенской областью регионов, то их показатели таковы: Ульяновская область - 0,826, Республика Мордовия - 0,786, Саратовская область - 0,766, Тамбовская область - 0,672.

Самый низкий рейтинг у Игушетии (0,606), Кабардино-Балкарии (0,641) и Карачаево-Черкессии (0,653).