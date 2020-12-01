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Общество

В области стало больше жителей с заболеваниями нервной системы

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В Пензенской области увеличилось количество жителей с заболеваниями нервной системы. Об этом свидетельствуют данные статистики, обнародованные во вторник, 1 декабря, в День невролога.

В 2019 году в регионе зарегистрировали 16 218 таких пациентов, диагноз которым поставили впервые в жизни, тогда как в 2018-м их было 15 856.

Среди детей в возрасте до года в 2019-м заболевания нервной системы выявили у 1 196 человек, в 2018-м - у 1 532.

«Если ребенок закусывает губы или грызет пальцы, сжимает ладони в кулачки, плохо засыпает и беспокойно спит, нужно обращаться к профильному доктору. В детском возрасте неврологические болезни хорошо поддаются лечению», - сообщили в Пензастате.

При восстановлении после инсульта, бессоннице и нарушениях сна, эпилепсии, развитии

болезней Альцгеймера и Паркинсона в регионе применяются современные медикаментозные методики лечения, физиопроцедуры.

«К сожалению, полное излечение при ряде этих тяжелых заболеваний невозможно. Но с помощью специалиста-невролога удается улучшить состояние пациента, вернуть утраченную трудоспособность и двигательную активность. Терапия помогает избавиться от боли или снизить ее проявления, а также значительно улучшить качество жизни как больного, так и близких ему людей», - добавили в Пензастате.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Вот болит весь позвоночник, надо делать физпроцедуры и уколы,таблетки не помогают. Ч то делать то? К неврологу не попасть ,да и в больнице особо не ждут у нас ковид. Вот поэтому нервные болезни и прогрессируют. Люди живут с тревожностью.

Гость||

Нервные болезни могут диагностировать у кого угодно. Потому что каждый конкретный человек отличается от среднего "здорового".

В советское время в шизики определяли за увлечение религией или философией.

Гость||

Петя по дороге в царствие небесное. Замечательный фильм о правильном отношении к недостаточности нервной системы. С ними нужно общаться чутко и вежливо.

Гость||

Тоже мучаюсь с болями в позвоночнике,но запись к неврологу через неделю,лечусь тем чем знаю,физпроцедуры не сделать,больница полна ковидниками

Гость||

Вот и нервная система совсем расшатана от этих болей

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