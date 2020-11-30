В Пензе провели историческую реконструкцию боя за Перекоп

30.11.2020 | 19:48

Историческая реконструкция боя за Перекоп посвящена 100-летию битвы, в которой победу над белыми одержали красные. В Пензу приехали представители разных городов, от Москвы и до Саратова. Не все в качестве участников. К примеру, Юрий Пивкин переодеваться в военную форму не стал. Он привез с собой самые распространенные в тот период на фронте ружья разных стран.

«Это японская «Арисака», французская винтовка «Лебель», норвежский «Краг-Йоргенсен» и знаменитый русско-американский винчестер», - рассказал историк Юрий Пивкин.

И через сто лет после Гражданской войны любители реконструкции спорят об исторических итогах противостояния красных и белых. К примеру, Александр Боровский из Саратова надел форму большевика осознанно, хотя и признает: все не так однозначно, как хотелось бы.

«Мы выросли в советской стране, и нам это более близко. Хочется показать людям, как это было тогда, чтобы они увидели, как это тяжело, больно и плохо», - сообщил Александр Боровский.

За белых выступал юрист Павел Минаев, который все свободное время отдает истории.

«Я в свое время выбрал сторону, эта сторона белая. Вовсе я не умаляю доблести и храбрости красноармейцев, но нам нужно понимать, что конечный вектор развития для страны - это то, за что боролись белые», - пояснил историк Павел Минаев.

Бой продолжался около получаса. Победили, как и в реальном взятии Перекопа, красные. В отличие от того противостояния, после исторической реконструкции в Пензе обе стороны помирились и обошлось без жертв.