«Билайн» рассказал, как с веками росла скорость общения

30.11.2020 | 15:14

К Всемирному дню информации, который отмечался в четверг, 26 ноября, специалисты компании «Билайн» предложили своим клиентам сравнить, как быстро можно было бы передать на расстояние фразу «Я тебя люблю» объемом всего лишь в 22 байта в разные исторические эпохи.

Во времена античности использовалась голубиная почта. В среднем птица пролетала 100 км за 1,5-2 часа. Такую систему можно назвать первыми чатами между своими.

В эпоху Средневековья получила распространение конная почта. Объем передаваемой информации значительно возрос, но средняя скорость доставки составляла максимум 10 км/ч. Признание в любви доставили бы за 100 километров через 10 часов.

В начале XIX века почту стали возить поезда. Если человек жил поблизости от железной дороги, то сообщение могло бы дойти в 4-5 раз быстрее по сравнению с дилижансами.

В середине XIX столетия появляется первый аналог СМС-сообщения - телеграф с возможностью передачи картинок (черно-белых, низкого качества).

Начало XX века ознаменовалось созданием телефона, позволяющего общаться на расстоянии в реальном времени. Количество передаваемых данных уже можно было исчислять в мегабайтах.

Конец XX века стал переломной эпохой: началась эра компьютеров и интернета. К началу 2000 года в основном использовались модемы, которые выдавали максимум 56 Кб/с.

В наши дни мобильный интернет позволяет передавать гигабайты данных. Мобильные операторы обновляют оборудование и строят новые вышки связи. По данным на февраль 2020-го, за последние 2 года число базовых станций 4G «Билайна» по России увеличилось в 2 раза, а средняя скорость мобильного интернета - на 33%.

По данным «Билайн.Аналитика» на ноябрь 2020 года, каждый клиент использует мобильный интернет по-своему. Кому-то хватает мессенджеров, а для кого-то смартфон уже заменил кинотеатр. Поэтому намного рациональнее настроить мобильную связь самостоятельно, чтобы платить только за необходимое.

Новый продукт «Связь Z»* от «Билайна» отменяет устаревшее правило ежемесячной оплаты. Пакеты минут, гигов и СМС не сгорят через месяц: можно общаться и качать, пока они не истратятся. Настроить связь под свои потребности в информации можно здесь.

* «Связь Z» - тарифный план предоплатной системы расчетов. Пакеты интернета, минут и СМС приобретаются клиентом по отдельности и не имеют срока действия в течение срока пользования тарифом. Абонентская плата на тарифе не предусмотрена. Недоступен для подключения в Чукотском АО, Республике Крым и г. Севастополе. Бесплатный безлимитный TikTok предоставляется на 3 месяца при подключении/переходе на тариф «Связь Z» до 31 декабря 2020 года, включенный пакет интернета не расходуется. Организатор акции - ПАО «ВымпелКом». Условия и цены в вашем регионе, доступные услуги, правила акции и прочее - на beeline.ru.