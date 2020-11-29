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Общество

Пензенских пенсионеров призвали переждать тяжелые времена дома

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Жизнь стариков в их же руках. Чтобы не оказаться в красной зоне, нужно оставаться дома. Обязательная самоизоляция не просто слова. Больше всего тяжелых пациентов, которые лежат в клиническом центре специализированной помощи, это как раз представители категории 65+. Многие из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения области Александр Никишин говорит, что запас коечного фонда в больницах пока есть. Около 500 человек будет где разместить в случае чего. Но, по словам главы ведомства, хотелось бы, чтобы пензенцы выписывались из лечебных учреждений, а не попадали туда ежедневно десятками или даже сотнями.

«Очень тяжело лечится ковид-инфекция у пожилых людей. Поэтому, если есть возможность находиться дома, давайте переждем тяжелые времена. Понятно, что всем тяжело, но лучше дома на постели, чем в реанимации с аппаратом ИВЛ», - подчеркнул Александр Никишин.

Тем временем Пензенская область перешагнула рубеж в 20 000 инфицированных с момента начала пандемии. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки болезнь диагностировали еще у 164 жителей региона. Три человека скончались, это мужчины 94, 63 и 36 лет. Последний, самый молодой, страдал сахарным диабетом.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Эти старперы ещё ходят на работу.. Потом легко переводят деньги мошенникам.. Пусть ходят.. Ведь они так платят налоги за лоха..

Гость||

А за кого ты платишь налог? Ты же будущий пенсионер и как ты говоришь - Лох

Гость||

Молодопер, у тебя все впереди ! Хорошо , если до старперской поры доживешь! С такой злобой и ненавистью мало тебе отведено!

Гость||

Я не плачу налоги.. Мне и так хорошо.. Я получаю только субсидии.. И тд. А зарплата не официально.. Но много.. Так что платит вам.. А не мне

Гость||

Ни вы, ни я к сожалению не доживём до пенсии.. Так как пенсионный фонд раз воруют до копейки.. Ну и всякие вирусы как видите делают свои дела

Гость||

Жить можно нормально только работая неофициально!Зачем платить за кота в мешке?Неизвестно что будет с пенсионным фондом в будущем,деньги могут пропасть.

Имя: Гость
Комментарий:

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