Пензенских пенсионеров призвали переждать тяжелые времена дома

29.11.2020 | 14:21

Жизнь стариков в их же руках. Чтобы не оказаться в красной зоне, нужно оставаться дома. Обязательная самоизоляция не просто слова. Больше всего тяжелых пациентов, которые лежат в клиническом центре специализированной помощи, это как раз представители категории 65+. Многие из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения области Александр Никишин говорит, что запас коечного фонда в больницах пока есть. Около 500 человек будет где разместить в случае чего. Но, по словам главы ведомства, хотелось бы, чтобы пензенцы выписывались из лечебных учреждений, а не попадали туда ежедневно десятками или даже сотнями.

«Очень тяжело лечится ковид-инфекция у пожилых людей. Поэтому, если есть возможность находиться дома, давайте переждем тяжелые времена. Понятно, что всем тяжело, но лучше дома на постели, чем в реанимации с аппаратом ИВЛ», - подчеркнул Александр Никишин.

Тем временем Пензенская область перешагнула рубеж в 20 000 инфицированных с момента начала пандемии. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки болезнь диагностировали еще у 164 жителей региона. Три человека скончались, это мужчины 94, 63 и 36 лет. Последний, самый молодой, страдал сахарным диабетом.