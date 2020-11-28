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Общество

Жители Пензы и области проявляют себя в антинаркотических акциях

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В любом доме может находиться наркопритон. Жалобы поступают в УМВД России по Пензенской области, после чего сотрудники полиции отправляются по указанным адресам с проверкой.

Надежный источник сведений - пенсионерки, коротающие время на скамейках у подъездов. От их внимания ничто не ускользнет. И никто - неблагонадежных жильцов они знают в лицо, а о подозрительных типах нередко сообщают куда следует.

«Иногда не только удается получить оперативную информацию, но и сами граждане спрашивают, где можно пройти лечение от наркотической зависимости», - констатировал оперуполномоченный по особо важным делам УНК УМВД России по Пензенской области Павел Карнаухов.

В области до 13 декабря проходит месячник «Сурский край - без наркотиков!». Круглосуточный телефон горячей линии 59-10-10.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

до 13 декабря проходит месячник «Сурский край - без наркотиков!». Круглосуточный телефон 

А в остальное время 11мес года - гуляй, рванина?

Гость||

Хабаровчане, несмотря на мороз, вышли к зданию администрации региона с требованиями вернуть им «народного губернатора», пишет DVhab. Лозунгами были: «Я/мы Сергей Фургал!» и «Фургал — наш выбор!».

Следствие подозревает Фургала в причастности к убийствам, он отрицает вину. Суд в Москве продолжает продлевать ему арест.

Гость||

Гость писал(a):

А в остальное время 11мес года - гуляй, рванина?
как много вас таких... которым всё ищо ничо нипанятна... ну дык, веками выводили. : )

Имя: Гость
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