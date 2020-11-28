Жители Пензы и области проявляют себя в антинаркотических акциях

28.11.2020 | 18:45

В любом доме может находиться наркопритон. Жалобы поступают в УМВД России по Пензенской области, после чего сотрудники полиции отправляются по указанным адресам с проверкой.

Надежный источник сведений - пенсионерки, коротающие время на скамейках у подъездов. От их внимания ничто не ускользнет. И никто - неблагонадежных жильцов они знают в лицо, а о подозрительных типах нередко сообщают куда следует.

«Иногда не только удается получить оперативную информацию, но и сами граждане спрашивают, где можно пройти лечение от наркотической зависимости», - констатировал оперуполномоченный по особо важным делам УНК УМВД России по Пензенской области Павел Карнаухов.

В области до 13 декабря проходит месячник «Сурский край - без наркотиков!». Круглосуточный телефон горячей линии 59-10-10.