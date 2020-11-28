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Общество

В Пензе диабетикам-льготникам приходится покупать лекарства

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Валентина Фирскова принимает лекарства для снижения уровня сахара в крови. Все медикаменты и полоски для глюкометра она приобрела на свои деньги, хотя, будучи инвалидом III группы, попадает в категорию получателей бесплатных лекарств.

Но с их выдачей возникли проблемы. Во время последнего визита в поликлинику врач только руками развел.

«Я спросила про таблетки. Он говорит: «Нету! Ожидаются только в феврале». Купила сама. 1 100 примерно потратила», - рассказала жительница Пензы.

Приобретенного ею набора хватит на месяц, а некоторые сахароснижающие таблетки закончатся даже раньше. Валентина Фирскова попробовала вспомнить, когда в последний раз получала бесплатные лекарства.

«В июле или в августе, точно не скажу. Теперь - до февраля», - отметила она.

В подобном положении оказались и другие пензенцы, страдающие диабетом.

Жалобы на отсутствие бесплатных лекарств поступают в том числе и в областное министерство здравоохранения. Глава ведомства не отрицает, что проблема существует.

«В первую очередь мы стараемся обеспечить сахароснижающими препаратами (инсулинами), на втором месте - тест-полоски для детей. Понятно, что денег на все не хватает», - пояснил врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Поэтому многим пензенцам с диагнозом «диабет» приходится тратить свои кровные, чтобы контролировать уровень сахара.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Очередеой прорыв отечественного здравоохранения!!!. Все за Единую Россию!!!

Гость||

Интересно, если просто оптимизировать минздрав и уволить чиновников-миллионеров, на сколько льготников хватит лекарств?

Гость||

Ну не суки?! Инвалиды от денег отказались (добавки к пенсии) купившись на посулы этих .... сук. А теперь и денег нет (добавки) и таблетки за свой счет покупать приходится. А у этого крендиля "денег не хватает". Геноцид?

Имя: Гость
Комментарий:

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