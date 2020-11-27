В Пензенской области дикие животные стали соседствовать с людьми

27.11.2020 | 20:57

Лесных жителей так и тянет к человеку. То копытное носится по частному сектору Кузнецка, то рыжая плутовка с осторожностью разведывает обстановку на улице Ленина. Экологи говорят, что звери ищут пропитание.

«В зимний период, когда выпадает снег, мало корма. Птицы, например, насекомоядные отлетают на юг, а некоторые звери, например барсук, сурок, суслики, впадают в спячку. Другие животные могут кочевать, но часть остается в лесах, полях и оврагах», - рассказал эколог Олег Полумордвинов.

Чтобы понаблюдать за повадками диких животных, далеко ходить не надо. На территории пензенского университета, ближе к Тропе здоровья, прыгает заяц - совсем не «трусишка беленький».

Там же были замечены и куницы. А белками уже не удивить ни студентов, ни преподавателей. Они подкармливают животных и птиц. Пернатые тоже стараются зимой держаться ближе к человеку.

Олег Полумордвинов говорит, что скоро на рябинах замелькают снегири. Ждет ученый в гости и других птах.

«Подтянутся северные птицы. Например, свиристели, которые будут радовать глаз», - отметил он.

Для них можно возле дома повесить кормушки с семенами подсолнечника, тыквы и арахисом. Или привязать на веточки кусочки несоленого сала, чтобы поддержать пернатых в зимнее время.