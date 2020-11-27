Строительство жилья при участии «Дамате» подходит к завершению

27.11.2020 | 11:17

Работы по строительству жилого комплекса в Нижнеломовском районе вышли на финишную стадию. Проект реализуется при софинансировании группы копаний «Дамате» в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

ЖК состоит из 37 домов, рассчитан на проживание 563 человек. Новоселы смогут заехать в новые квартиры уже в начале 2021 года. Рядом с жилым комплексом размещены основные площади по производству и переработке «Дамате» - крупнейшего производителя мяса индейки в стране.

В настоящий момент внутренняя черновая отделка помещений завершена. Также готовы утепление фасадов и внешняя декоративная штукатурка стен. До конца ноября квартиры подключат к сетям электроснабжения, закончат разводку сетей газо- и водоснабжения. В то же время специалисты установят газовые плиты, сигнализаторы загазованности и совместно с представителями снабжающей организации проведут финальные гидравлические испытания системы. Также в первых зданиях проведут пробный пуск тепла.

Территорию ЖК уже начали благоустраивать. Строители приступили к прокладке внутренних дорог и проездов, монтируют спортивные площадки.

Согласно проекту, для жильцов обустроят четыре рекреационные зоны с игровыми элементами для детей и сооружениями для занятий спортом. Создание полноценной комфортной инфраструктуры для будущих жильцов - важное условие реализации проекта.

Чтобы сдать комплекс в срок, бригаду рабочих увеличили до 195 человек. Это сотрудники генерального подрядчика и пяти подрядных организаций.

Комплекс построен в максимально короткие сроки. Первые работы на строительной площадке начались в июне 2020 года, когда ГК «Дамате» стала соинвестором госпрограммы по строительству жилья в Пензенской области. В рамках реализуемого проекта сдадут 191 квартиру, из них 178 предоставят работникам ГК «Дамате».

После завершения строительства жилье будет передано участникам программы в аренду за небольшую плату. В дальнейшем работники смогут выкупить его на льготных условиях.

В ноябре 2020 года ГК «Дамате» объявила о продолжении участия в госпрограмме. До конца 2021 года введут в эксплуатацию вторую очередь многоквартирных домов для сотрудников.