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Общество

Татары Пензенской области составили историческую энциклопедию

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Совсем скоро в руках авторов «Истории татар Пензенского края» окажется свежий экземпляр. Посылку из издательства ждут со дня на день. Красочно будет выглядеть обложка новой книги - документального изложения фактов и событий со времен основания края в период Золотой Орды.

«Первый том посвящен общей истории татар-мишарей Пензенского края. Туда входят и культура, и просвещение, и татарский язык, освоение наших сел, традиции и обычаи», - пояснил соавтор книги Фаттих Зюзин.

Всего же авторы задумали выпустить семь томов. Им есть о чем сказать читателям, ведь собрано около 20 тысяч документов, уникальных фотографий. Краеведы исколесили десятки городов и сел, дни проводили в архивах, в том числе столичных, разыскивая важные сведения.

«Татарам царь предоставлял участки, отводил земли, и татар отправили осваивать дикое поле. Мы раздобыли разные карты, «Атлас Татарии», собрали их из архивов Венгрии, Ирана, Турции», - сообщил соавтор книги Рашид Алюшев.

В саратовском архиве краеведы отыскали ревизские сказки - документы по переписи населения. Они дополнили факты о живших когда-то на Пензенской земле татарах.

Фатих Зюзин и Рашид Алюшев уже имеют опыт совместной работы над книгами. Он показался им удачным, поэтому они взялись за такой объемный труд, как исторический семитомник.

Во втором, третьем, четвертом томах авторы планируют подробно рассказать о татарских населенных пунктах, пятый и шестой посвятят религии, седьмой наполнят сведениями военной тематики.

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