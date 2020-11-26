«Билайн Бизнес» создает онлайн-карту российских предпринимателей

26.11.2020 | 15:58

«Билайн Бизнес» - структурное подразделение ПАО «ВымпелКом» объявило о запуске новой площадки «Бизнес.Вместе». С ее помощью предприниматели смогут находить деловых партнеров в своем городе или районе, проводить совместные акции, привлекать новых клиентов без дополнительных вложений, обмениваться опытом в непростое для бизнеса время.

Компании могут отметить на карте сервиса свою локацию в любой точке на территории России, а также предоставить информацию о действующих или запланированных акциях.

Это бесплатная площадка для бизнеса, которая поможет решить широкий круг задач от нетворкинга до увеличения базы клиентов и объема продаж.

Присоединиться к проекту просто - для этого нужно добавить свой бизнес на карту в «Личном кабинете» «Билайн.ПРОдвижение» и указать контактные данные. После модерации появится возможность искать, запускать акции, отправлять, принимать и отклонять предложения о сотрудничестве.

Совсем скоро карта наполнится данными и станет полезным инструментом для бизнеса. Компании, которые внесут информацию о своей деятельности (профиль и акция), получат промокод на 500 таргетированных СМС в подарок на первую рекламную кампанию при заказе от 2 000 до 4 000 таргетированных СМС. Промокод будет действовать до 31 декабря.

«Сегодня всем очевидна необходимость цифровизации и освоения онлайн-инструментов. Одна из наших основных задач - создание удобных и доступных сервисов для предпринимателей, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы. Поэтому мы разработали платформу «Билайн.ПРОдвижение», а теперь перечень ее инструментов пополнился сервисом для поиска партнеров «Бизнес.Вместе». Он обещает стать полноценной и очень удобной базой данных, которой сможет воспользоваться каждый предприниматель», - рассказал исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса ПАО «ВымпелКом» Максим Зайков.

Преимущество нового сервиса - многофункциональность. В бизнесе важен обмен опытом - он помогает предпринимателям знакомиться друг с другом, обсуждать лучшие практики и идеи по развитию бизнеса, находить партнеров и координировать с ними деятельность на рынке.

«Мы уверены, что скоро карта «оживет» и на ней появятся десятки, а потом и сотни компаний, которые смогут успешно развиваться», - подытожил Максим Зайков.

Подробные условия акции можно узнать на сайте https://beeline.ru/b2b.