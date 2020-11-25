В Пензе полицейские проверили работу заведений после 23:00

25.11.2020 | 18:16

Когда другие уже закрылись, в одном из питейных заведений Пензы после 23:00 и не думали сворачивать торговлю.

«Мы как бар идем», - рассказала женщина.

В алкогольном буфете сотрудники правопорядка оформили протокол. Развлекательные заведения и объект общественного питания должны быть закрыты с 23:00 до 6:00.

«В ходе рейда проинспектировано 10 предприятий общественного питания. В некоторых из них были выявлены нарушения данного запрета. В связи с этим на нарушителей полицейские составили протоколы по части 1 статьи 20.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации», - сообщил начальник отдела УМВД России по Пензенской области Вячеслав Шашкин.

За несоблюдение требований, предъявляемых в период действия режима повышенной готовности, граждане могут заплатить штраф в размере от 1 000 до 30 000 рублей, должностные лица - от 10 000 до 50 000, а юридические - от 100 000 до 300 000 рублей.