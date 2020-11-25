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Общество

В Пензе наградили лучших бухгалтеров региона

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Девять человек стали победителями и призерами конкурса профессионального мастерства среди бухгалтеров региона. Сильнейших выявляли на протяжении полутора месяцев. Изначально за лидерство боролись 100 человек в нескольких номинациях: «Лучший студент», «Лучший бухгалтер», «Лучший главный бухгалтер коммерческой организации», «Лучший главный бухгалтер бюджетной организации» и «Налоговый консультант».

«Все проводилось в дистанционной форме, вопросы были сложные. Затруднялись решить задачу по бухгалтерскому учету», - рассказал организатор конкурса Владислав Чернецов.

В числе сильнейших специалистов области оказались мать и дочь Ермолаевы. Они выступали в разных номинациях.

«Вообще, бухгалтер - это очень разносторонняя профессия. В маленькой компании это и кадровик, и экономист, юрист, налоговый консультант. А если мы возьмем еще бюджетную сферу - это еще и специалист еще в области закупок. Поэтому профессия требует большого объема знаний», - отметила участница конкурса Диана Ермолаева - старшая.

«Данный конкурс помогает студентам и работникам бухгалтерии проверить свои знания, и способствует профессиональному росту», - сообщила участница конкурса Диана Ермолаева - младшая.

Региональный конкурс «Бухгалтер года» проходил под патронажем губернатора Ивана Белозерцева и Министерства финансов Пензенской области. В течение последних трех лет сурские специалисты признавались лучшими на федеральном уровне.

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Гость||

Конкурсный совет Пензенской Ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов подвел итоги регионального конкурса на звание «Бухгалтер года – 2020».

Определены следующие победители в номинациях:

- Лучший бухгалтер коммерческой организации - Мещерякова Екатерина Алексеевна – главный контролёр-ревизор ОПФР по Пензенской области.

- Лучший главный бухгалтер организации государственного сектора - Мещерякова Екатерина Алексеевна – главный контролёр-ревизор ОПФР по Пензенской области.

- Лучший главный бухгалтер коммерческой организации - Малькова Ирина Владимировна старший аудитор ООО «Интер-ком-аудит».

- Лучший молодой бухгалтер - Ермолаева Диана Андреевна - студентка Пензенского аграрного Государственного университета.

- Лучший налоговый консультант - Мещерякова Екатерина Алексеевна - главный контролёр-ревизор ОПФР по Пензенской области.

Взято с сайта правительства Пензеской области

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