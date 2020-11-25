В Пензе наградили лучших бухгалтеров региона

25.11.2020 | 20:17

Девять человек стали победителями и призерами конкурса профессионального мастерства среди бухгалтеров региона. Сильнейших выявляли на протяжении полутора месяцев. Изначально за лидерство боролись 100 человек в нескольких номинациях: «Лучший студент», «Лучший бухгалтер», «Лучший главный бухгалтер коммерческой организации», «Лучший главный бухгалтер бюджетной организации» и «Налоговый консультант».

«Все проводилось в дистанционной форме, вопросы были сложные. Затруднялись решить задачу по бухгалтерскому учету», - рассказал организатор конкурса Владислав Чернецов.

В числе сильнейших специалистов области оказались мать и дочь Ермолаевы. Они выступали в разных номинациях.

«Вообще, бухгалтер - это очень разносторонняя профессия. В маленькой компании это и кадровик, и экономист, юрист, налоговый консультант. А если мы возьмем еще бюджетную сферу - это еще и специалист еще в области закупок. Поэтому профессия требует большого объема знаний», - отметила участница конкурса Диана Ермолаева - старшая.

«Данный конкурс помогает студентам и работникам бухгалтерии проверить свои знания, и способствует профессиональному росту», - сообщила участница конкурса Диана Ермолаева - младшая.

Региональный конкурс «Бухгалтер года» проходил под патронажем губернатора Ивана Белозерцева и Министерства финансов Пензенской области. В течение последних трех лет сурские специалисты признавались лучшими на федеральном уровне.