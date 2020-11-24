В Каменке кузнец обучает школьников исчезающей профессии

24.11.2020 | 20:41

Когда-то кузницы были повсюду, теперь найти хоть одну непросто. Появление массового производства отправило профессию в число исчезающих.

Однако настоящие мастера кузнечного дела еще встречаются. А некоторые из них даже пытаются воспитать последователей. Например, педагог каменского центра развития творчества детей и юношества Вадим Карамышев - кузнец с большим стажем, известный далеко за пределами Пензенской области, знакомит ребят с азами профессии.

«Самое первое изделие, которое кузнец должен научиться делать в кузнице, - это гвоздь, потому что это символ начала. Гвоздем все начинается и им же заканчивается», - рассказал он.

Второе, что должен сделать кузнец, - выковать инструменты под свою руку. Если человек работает с фабричными или чужими, это начинающий мастер.

Представителям юного поколения, которые приходят на мастер-классы, все, что показывает и рассказывает Вадим, в диковинку.

«Парнишка долго смотрел и слушал, а потом говорил: «В огонь настоящий?» То есть дети могут вам сейчас легко рассказать про современные игрушки, как в «Танки» играют, как уровни проходить, но что касается настоящих жизненных вещей, они даже не знают их названий», - отметил Вадим.

Мастер-классы в кузнице, созданной при каменском центре развития творчества детей и юношества, Вадим Карамышев проводит еженедельно.