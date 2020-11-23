В Пензе состоялось открытие нового офиса продаж ЖК «Лугометрия»

23.11.2020 | 10:35

В пятницу, 20 ноября, состоялось официальное открытие нового офиса продаж жилого комплекса «Лугометрия». На мероприятие группа компаний «Территория жизни» пригласила партнеров и провела презентацию концепции, рассказала про выгодные условия сотрудничества.

На экскурсии по шоуруму гости праздника познакомились вживую с самыми популярными планировками ЖК «Лугометрия». Философию благоустройства района презентовала ее создатель Мария Кутай, она описала уникальную концепцию двор-сад без машин, где каждый двор тематический.

«Комфортно будет не только в квартирах, комфортно будет не только «проживать», но и вообще жить в микрорайоне в широком смысле, воспитывать детей в комфортной среде, потому что никакие организованные виды досуга не заменят детской игры во дворе. Активность на свежем воздухе даст психологический комфорт и здоровье и для их родителей. Это общемировые тренды, отвечающие всем потребностям современного человека», - рассказала Мария Кутай.

«Название «Лугометрия» - это и концепция, и философия жилого комплекса, которая выражается во всем: в стиле, в дизайне в оформлении навигации, концепции благоустройства. Мы вдохновлялись основными принципами создания комфортной среды, опираясь не только на российский, но и на международный опыт, европейскими брендами, чтобы достигнуть мирового уровня комфорта. Если нам удастся реализовать на практике все, что мы задумали со специалистами компании «Территория жизни», то это будет здорово», - добавила она.

Сейчас уже открыты продажи жилья в любом из домов во дворе «Алтей», а именно в 11, 12, 19-м строениях, а с 20 ноября можно забронировать квартиру в строении № 20.

Директор по маркетингу и продвижению группы компаний «Территория жизни» Микаил Намазов рассказал о выгодных условиях работы с «Территорией жизни» и отметил, что в этот непростой год застройщик намерен помогать не только партнерам в развитии, но и малому бизнесу, который существует в «Арбековской заставе» и будет располагаться в «Лугометрии», и, разумеется, своим клиентам совершить безопасную, а главное выгодную сделку.

«Сегодня переезд в наш новый офис, и мы хотим, чтобы партнеры с нами порадовались новоселью. Сегодняшнее мероприятие проходит в необычном формате. В ходе его запланированы не только презентации, но и мастер-классы. Поскольку философия микрорайона - жилая природа, они так или иначе связаны с этой темой – с флористикой, ландшафтным дизайном с природой во всех ее проявлениях. Та философия, о которой мы говорим, это органичное сочетание живой природы и архитектуры, много зелени, много свободного пространства, поскольку территория проекта - 46 га, 20 жилых домов с низкой плотностью застройки», - подчеркнул Микаил Намазов.

Также он отметил, что компания начинает бронирование квартир на новое строение № 20 во дворе «Алтей» в районе «Лугометрия». Жилье пензенцы смогут приобрести с двойной выгодной, поскольку застройщик запустил две акции: «Smart-скидка» и «Платим ипотеку за вас», последняя будет действовать до 31 декабря. Подробности представлены на сайте лугометрия.рф. Кроме того, клиенты могут принять участие в новогоднем конкурсе от ГК «Территория жизни» и выиграть новый iPhone 12 mini.

Для гостей официального открытия нового офиса продаж ЖК «Лугометрия» организовали творческие мастер-классы, мини-фуршет, интерактивный бар, фотосессию и экскурсию по новому шоуруму, где они убедились в удобстве современных классических планировок. Все участники мероприятия создавали свою идеальную планировку, поучаствовав в творческом интерактиве. Одной из особенностей события стало то, что каждый приглашенный партнер смог создать свой авторский именной камень.

В конце события все именные изделия гостей собрали, в ближайшее время из этих камней застройщик сделает арт-объект, который будет располагаться на территории офиса и станет символизировать фундамент крепких партнерских отношений, а также отражать смысл и философию проекта ЖК «Лугометрия» - жилую природу.

Основная задача арт-объекта - напоминать всем пришедшим в офис продаж, что успешное развитие проекта «Лугометрия» зависит от продуктивной работы с надежными партнерами и одна из его основных ценностей, помимо инновационных материалов, из которых построены дома в районе, и уникальной концепции двор-сад, это возможность жить на природе, не выезжая за город.

Офис продаж ЖК «Лугометрия» находится на Ульяновской улице, напротив ТЦ «Мега». Пензенцев ежедневно с 8:00 до 21:00 ждут приветливый персонал и уютный шоурум.