Пензенцы стали чаще делать запасы, экономить и смотреть кино

23.11.2020 | 16:44

Компания МТС изучила спрос на цифровые услуги в Пензенской области в августе - октябре 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года жители региона стали в два раза чаще подключать пакетные тарифы, включающие все виды услуг связи, а самым быстро набирающим популярность сервисом оказались онлайн-кинотеатры.

Чаще всего пензенцы переходили на «оптовую закупку» услуг связи в сентябре - это связано с окончанием дачного сезона, возвращением горожан в свои квартиры, а также с началом учебного года у студентов и школьников. Однако, если в прошлом году в октябре наблюдалось сезонное снижение спроса на пакеты, то в этом количество подключений осталось практически на сентябрьском уровне. Это обусловлено началом второй волны пандемии и, как следствие, заблаговременной подготовкой пензенцев к возможному возвращению на удаленную работу. Еще одной возможной причиной популярности пакетных тарифов стало более вдумчивое, чем в прошлом году, отношение жителей области к собственным расходам: подключение услуг МТС пакетом позволяет сократить ежемесячные траты на услуги связи почти на треть и сэкономить таким образом несколько тысяч рублей за год.

По данным МТС, самый быстрый рост среди популярных интернет-сервисов осенью текущего года показали онлайн-кинотеатры: горожане стали пользоваться ими в среднем втрое чаще, чем в прошлом году. Также в топ-3 наиболее востребованных по сравнению с 2019 годом онлайн-услуг вошли интернет-магазины и доставка готовой еды.

«За последний год повседневная жизнь поменялась очень заметно: работа, учеба, покупки и многие другие вещи перешли в онлайн, изменились потребительские ожидания, приоритеты, структура семейного бюджета. Мы в МТС видим эти изменения и оперативно реагируем на них. К примеру, наши абоненты могут подключать все услуги связи пакетом, получая при этом месяц бесплатного пользования и подписку на онлайн-кинотеатр МТС ТВ, где собрана огромная медиатека фильмов, мультфильмов и сериалов. Недавно мы запустили новый семейный тариф , на котором кроме ТВ и домашнего интернета есть возможность разделить пакет минут, SMS и мобильного интернета на семью до 5 человек. И конечно, мы продолжаем строить и развивать сеть МТС в Пензенской области, чтобы наши услуги были доступны максимальному количеству людей», - рассказал директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

Пакетными предложениями от МТС могут воспользоваться жители Пензы, Заречного и Кузнецка.