Пензенского губернатора не устроило новогоднее оформление

23.11.2020 | 09:48

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал неудовлетворительной работу по подготовке муниципальных образований к новогодним праздникам.

«Времени до Нового года не осталось», - заявил он во время оперативного совещания в правительстве в понедельник, 23 ноября.

По мнению главы региона, те, кто только приступает к оформлению объектов и улиц, успеют сделать все к двадцатым числам декабря.

«Начнете 1-го, к 31-му только более-менее что-то сделаете», - уверен Белозерцев.

Претензии губернатора вызвали и уже появившиеся украшения.

«В областном центре где-то вывешивают гирлянды, где процентов 20 ламп перегорели. И никто их не восстанавливает. Дожидаемся, когда на гирлянде длиной 50-100 м останется 20-30 лампочек? Это неправильно», - констатировал Белозерцев.