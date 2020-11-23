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Общество

Пензенского губернатора не устроило новогоднее оформление

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал неудовлетворительной работу по подготовке муниципальных образований к новогодним праздникам.

«Времени до Нового года не осталось», - заявил он во время оперативного совещания в правительстве в понедельник, 23 ноября.

По мнению главы региона, те, кто только приступает к оформлению объектов и улиц, успеют сделать все к двадцатым числам декабря.

«Начнете 1-го, к 31-му только более-менее что-то сделаете», - уверен Белозерцев.

Претензии губернатора вызвали и уже появившиеся украшения.

«В областном центре где-то вывешивают гирлянды, где процентов 20 ламп перегорели. И никто их не восстанавливает. Дожидаемся, когда на гирлянде длиной 50-100 м останется 20-30 лампочек? Это неправильно», - констатировал Белозерцев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Нужно понедельники,взять и оменить...

Гость||

Других проблем в области НЕТ.

Гость||

Больше проблем в области нет... Когда ж ты работать то начнёшь чудило?

Гость||

новость писал(a):

"Времени до Нового года не осталось", - заявил он во время оперативного совещания в правительстве в понедельник, 23 ноября.

Это просто гениально.

Гость||

А я поддерживаю в данном вопросе губернатора. Праздничная предновогодняя атмосфера всегда поднимает настроение, поэтому нужно уделять и этому внимание.

Гость||

Гость писал(a):

А я поддерживаю в данном вопросе губернатора. Праздничная предновогодняя атмосфера всегда поднимает настроение, поэтому нужно уделять и этому внимание.
Больной, у меня ля вас три новости:плохая хорошая и отличная.

Плохая: вам отрезали не ту ногу вчера

Хорошая: вам отрежут ту ногу сегодня

Отличная: пациент из соседней палаты согласился купить ваши туфли

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Дожидаемся, когда на гирлянде длиной 50-100 м останется 20-30 лампочек? Это неправильно», - констатировал Белозерцев.
А не издать ли закон Пензенской области, регламентирующий количество лампочек на погонный метр гирлянды? И жестко карать тех, кто этот закон нарушит!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Времени до Нового года не осталось», - заявил он 23 ноября.
Ндааа.

Гость||

Времени на раскачку нет совсем.

Гость||

10.11.

В точку,лучше не скажешь!

А после Нового года главы районных администраций будут получать призы за лучшее оформление и ...премии,наверное.

Имя: Гость
Комментарий:

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