Пензенского губернатора не устроило новогоднее оформление

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал неудовлетворительной работу по подготовке муниципальных образований к новогодним праздникам.
«Времени до Нового года не осталось», - заявил он во время оперативного совещания в правительстве в понедельник, 23 ноября.
По мнению главы региона, те, кто только приступает к оформлению объектов и улиц, успеют сделать все к двадцатым числам декабря.
«Начнете 1-го, к 31-му только более-менее что-то сделаете», - уверен Белозерцев.
Претензии губернатора вызвали и уже появившиеся украшения.
«В областном центре где-то вывешивают гирлянды, где процентов 20 ламп перегорели. И никто их не восстанавливает. Дожидаемся, когда на гирлянде длиной 50-100 м останется 20-30 лампочек? Это неправильно», - констатировал Белозерцев.
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