Открыты продажи квартир в новом доме в ЖК «Новелла»

23.11.2020 | 10:33

Строительный холдинг «Термодом» сообщает о старте продаж квартир еще в одном здании жилого комплекса «Новелла» на улице Шмидта в Пензе.

Это одноподъездный 17-этажный дом с 2- и 3-комнатными квартирами в обжитом районе города с благоустроенным закрытым двором - отличный выбор для семейных людей.

В продаже только квартиры с чистовой отделкой: на полу ламинат поверх слоя полусухой стяжки, на стенах плотные обои под покраску, керамическая плитка в санузлах, декоративная штукатурка на лоджиях, красивые межкомнатные и металлические входные двери.

Вход с крыльцом на уровне земли будет расположен с территории двора, а в вестибюле запроектирован подъемник для маломобильных людей.

На первом этаже дома расположится центр добрососедства с кухней-столовой для встреч и праздников, залом для занятий фитнесом и душевой, детской игровой, а также удобным помещением для хранения детских колясок.

Благородный фасад дома не смогут испортить последующие работы по установке кондиционеров, ведь для этой техники строение оборудуют специальными корзинами.

Во дворе любители спорта смогут выбрать подходящие им тренажеры, приверженцы йоги - площадку с навесом, азартные шахматисты и доминошники - место, укрытое от непогоды, отвлекающей от игры.

Сейчас, на старте продаж, цены на квартиры в ЖК «Новелла» минимальные. Кроме того, продолжает действовать выгодная программа ипотеки с господдержкой.

Узнать больше можно по телефонам: 28-28-20 и *2820 (звонок с мобильного бесплатный), планировки и цены опубликованы на сайте termodom-pnz.ru.

Застройщик: ЖК «Новелла» - ООО СЗ «Термодом-новин» (1-й этап, стр. 1 и 2) и ООО «Новэлла-1» (2-й этап, стр. 3 и 4). Проектные декларации - на наш.дом.рф.