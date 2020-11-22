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Общество

В Заречном желающих начали прививать на дому

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В Заречном медики начали проводить иммунизацию горожан от гриппа на дому. Таким образом жителей ЗАТО защищают от ненужных рисков во время подъема заболеваемости вирусными инфекциями.

В первую очередь прививки в домашних условиях делают зареченцам старше 65 лет. Однако врачи, прибывшие с вакциной по тому или иному адресу, готовы сделать уколы всем желающим местным жителям, рассказали в администрации закрытого города.

Так, 20 ноября иммунизацию против гриппа провели 12 жильцам дома № 35 на улице Ленина.

Чтобы сделать прививку не выходя из дома, горожанам рекомендуют обратиться по телефону 60-07-07 в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Медики приедут в течение недели.

На 16 ноября эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Заречном был превышен на 45%, а в целом по области - на 111%. Большая часть заболевших - это взрослые.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В первую очередь прививки в домашних условиях делают зареченцам старше 65 лет.
Прививки нельзя делать во время болезни!

Имя: Гость
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