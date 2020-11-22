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Общество

Пензячка показала высший класс на престижном конкурсе парикмахеров

Печать

Среди восьми тысяч парикмахеров из 60 стран мира лучшей признана жительница Пензы Светлана Ворошева. Она получила звание мастера международного класса.

«Здесь, конечно, сердце мое заколотилось сильнее. Хотя я понимала, какой уровень должен быть, и на самом деле верила, но не представляла, что могу оказаться в этой семерке», - поделилась испытанными эмоциями Светлана Ворошева.

А вот жюри конкурса в ее таланте не сомневалось. Состязания проходили в дистанционном формате на протяжении четырех месяцев. Каждый из участников выкладывал свои произведения в социальные сети.

«Я создавала прически, шила костюмы для манекена, делала украшения. То есть максимально пыталась представить свою работу не просто как технически правильную, а еще и красивую», - рассказала пензячка.

Выиграть престижный конкурс - заветная мечта для парикмахера. Поэтому на пути к цели Светлану ничто не могло остановить.

«Несмотря на то что я проходила все эти марафоны, будучи на восьмом-девятом месяце беременности (все это параллельно у меня шло), я вышла на работу сразу после роддома и это дело не забросила, и сейчас меня дома ждет трехмесячный малыш», - добавила важных деталей победительница состязания.

Останавливаться на достигнутом Светлана не собирается. В скором времени пройдет чемпионат мира по парикмахерскому искусству - она планирует принять в нем участие.

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Гость||

Молодец че, наливай)

Гость||

Пожалуй единственная позитивная новость. Побольше бы нам таких прекрасных мастеров!

Гость||

Почему она в парикмахерской без маски???

Гость||

О, наш парикмахер! Поздравляем!

Имя: Гость
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