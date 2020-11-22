Пензячка показала высший класс на престижном конкурсе парикмахеров

22.11.2020 | 12:11

Среди восьми тысяч парикмахеров из 60 стран мира лучшей признана жительница Пензы Светлана Ворошева. Она получила звание мастера международного класса.

«Здесь, конечно, сердце мое заколотилось сильнее. Хотя я понимала, какой уровень должен быть, и на самом деле верила, но не представляла, что могу оказаться в этой семерке», - поделилась испытанными эмоциями Светлана Ворошева.

А вот жюри конкурса в ее таланте не сомневалось. Состязания проходили в дистанционном формате на протяжении четырех месяцев. Каждый из участников выкладывал свои произведения в социальные сети.

«Я создавала прически, шила костюмы для манекена, делала украшения. То есть максимально пыталась представить свою работу не просто как технически правильную, а еще и красивую», - рассказала пензячка.

Выиграть престижный конкурс - заветная мечта для парикмахера. Поэтому на пути к цели Светлану ничто не могло остановить.

«Несмотря на то что я проходила все эти марафоны, будучи на восьмом-девятом месяце беременности (все это параллельно у меня шло), я вышла на работу сразу после роддома и это дело не забросила, и сейчас меня дома ждет трехмесячный малыш», - добавила важных деталей победительница состязания.

Останавливаться на достигнутом Светлана не собирается. В скором времени пройдет чемпионат мира по парикмахерскому искусству - она планирует принять в нем участие.