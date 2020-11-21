Юные пензенцы могут познакомиться с доисторическим монстрами

21.11.2020 | 20:15

Коллекция пензенского краеведческого музея пополнилась новыми экспонатами - на время проведения здесь выставки «До нашей эры».

В первое мгновение в зале, где выставлены гиганты, становится немного жутко. Эти монстры не только устрашающе выглядят, но еще и двигаются и звуки издают.

«Детям нравится. Возраст - от года до шести, то есть самый тот, когда дети очень интересуются динозаврами. Бывает, конечно, что боятся, не заходят. Но потом себя перебарывают и приходят. Всем интересно», - рассказала администратор выставки Марина Короткина.

Экскурсоводов не предусмотрено. Взрослые, которые сопровождают маленьких посетителей, сами как умеют рассказывают им о поведении доисторических чудовищ.

Всего на выставке «До нашей эры» можно увидеть и услышать десятерых древних гигантов.