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Общество

Юные пензенцы могут познакомиться с доисторическим монстрами

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Коллекция пензенского краеведческого музея пополнилась новыми экспонатами - на время проведения здесь выставки «До нашей эры».

В первое мгновение в зале, где выставлены гиганты, становится немного жутко. Эти монстры не только устрашающе выглядят, но еще и двигаются и звуки издают.

«Детям нравится. Возраст - от года до шести, то есть самый тот, когда дети очень интересуются динозаврами. Бывает, конечно, что боятся, не заходят. Но потом себя перебарывают и приходят. Всем интересно», - рассказала администратор выставки Марина Короткина.

Экскурсоводов не предусмотрено. Взрослые, которые сопровождают маленьких посетителей, сами как умеют рассказывают им о поведении доисторических чудовищ.

Всего на выставке «До нашей эры» можно увидеть и услышать десятерых древних гигантов.

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Лучше гей парад провели

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