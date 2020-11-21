Пензенцам рекомендовали оформить детские выплаты до 10 декабря

21.11.2020 | 18:15

Пензенская область движется в ногу со временем и выполняет задачу по переводу ключевых государственных и муниципальных услуг в проактивный формат, когда не нужно подавать дополнительные документы и бегать кругами по различным инстанциям.

Так, по инициативе главы государства установлена ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Оформить заявление можно на едином портале госуслуг, и лучше это сделать до 10 декабря.

«Условия выплат таковы, что, подавая в любое время до декабря, вы можете получить доплату с начала года, то есть с 1 января, - вот поэтому. Чтобы не терять и была возможность у органов соцзащиты истребовать необходимые денежные средства для выплаты», - пояснил врио министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

У Ольги и Андрея Фейгиных - тройня. В ноябре детям исполнилось три года. Положенные выплаты родители оформили быстро и без проблем.

«Мы заполнили заявление на сайте госуслуг, и все автоматически передалось в службы. Ходить в МФЦ и ездить в Кондоль, в социальную защиту, нам не пришлось, все оперативно было решено», - рассказал многодетный отец.

Такая соцподдержка в Пензенской области назначена почти для 31 тысячи детей, 85% заявлений было подано в электронном виде. Для Фейгиных помощь от государства стала хорошей прибавкой к семейному бюджету.

«Траты идут очень большие: сад, занятия, спортзал, бассейн - это ощутимо для нас. Очень полезная выплата», - отметил глава семьи.

Новый механизм нацелен на активное развитие информационного взаимодействия между различными ведомствами.

Также есть возможность оформить, не выходя из дома, и другие виды поддержки. В беззаявительном формате продлен период выплат на ряд ежемесячных пособий.